Ärger um die Grippeschutz-Impfung Im Gesundheitsamt gibt es den Vierfach-Impfstoff kostenlos. In Arztpraxen kann das anders sein.

Vierfacher oder nur dreifacher Schutz gegen die Influenza? Um diese Frage wird im Landkreis heftig diskutiert, seit Amtsärztin Ilona Walter im SZ-Interview von den guten Erfahrungen mit dem neuen Tetra-Impfstoff gesprochen hat. Den nämlich, so berichtet es eine ŠZ-Leserin, bekommt offenbar nicht jeder Patient kostenlos. Tatsächlich bestätigt Ingo Mohn, der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen, dass Kassenärzte nicht verpflichtet sind, den Tetra-Impfstoff zu verwenden. Der Grund ist offenbar der Preis. Der Impfstoff gegen vier Virenstämme ist teurer als der gegen drei. „Vertragsärzte sind verpflichtet, die Impfstoffe unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots und der medizinischen Notwendigkeit auszuwählen“, sagt Mohn. Sofern die Krankenkassen Rabattverträge mit Impfstoffherstellern geschlossen haben, müssten Ärzte grundsätzlich die rabattbegünstigten Impfstoffe verordnen, sofern keine medizinischen Gründe dagegen sprechen. Derzeit bestünden in Sachsen nur Rabattverträge über trivalente Grippeimpfstoffe.

Beide Arten werden empfohlen

Die Wirkstoffkombination gegen drei Virenstämme sei ausreichend, findet man bei den Krankenkassen und der Weltgesundheitsorganisation. Diese empfiehlt den Einsatz beider Impfstoff-Arten gleichermaßen. Sofern keine medizinischen Gründe für den Einsatz des Tetra-Impfstoffs bestehen, können Ärzte ihn nur privat verordnen, erklärt Mohn.

Im Bautzener Landratsamt sieht man das allerdings anders: Auch wenn es gute Erfahrungen mit dem Impfstoff gegen drei Virenstämme gibt, findet Amtsärztin Ilona Walter, dass die vierfach angereicherte Impfung effektiver ist. „Auch die Sächsische Impfkommission empfiehlt, tetravalente Impfstoffe zu bevorzugen“, sagt Dr. Walter und bestätigt auf Nachfrage der SZ: Das Gesundheitsamt bietet die Vierfach-Impfung zu den Sprechzeiten an. Für gesetzlich Versicherte ist sie hier kostenlos.

Derweil rollt die Grippewelle weiter: Bis zum Montag ist die Zahl der gemeldeten Erkrankungen im Kreis auf 132 Fälle gestiegen, in der Vorwoche waren es 95. Die Viren-Aktivität gilt in der Region als deutlich, teilweise sogar stark erhöht. Der Höhepunkt ist noch nicht erreicht. (SZ/ju)

