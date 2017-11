Ärger um den neuen Hort Die Bauarbeiten liegen zeitlich und qualitativ im Plan, sagt der Bürgermeister. Aus dem Gemeinderat aber kommt Kritik.

„Eine rein optische Sache“ – Bürgermeister Ralf Hänsel. © Sebastian Schultz

Mit der Qualität der Bauarbeiten ist man sehr zufrieden, sie sollen bis Jahresende abgeschlossen sein, sagte Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos) zum Neubau des Zeithainer Horts an der Hauptstraße. Einweihung des 1,4 Millionen Euro teuren Gebäudes soll demnach im ersten Quartal 2018 gefeiert werden.

Im Gemeinderat allerdings ist man etwas kritischer, was die Qualität angeht. CDU-Rat Jörg Runow bemängelt nämlich Abplatzer am Wärmetauscher: „Da läuft man direkt vorbei. Es ist eine Leistung, die der Steuerzahler bezahlt. Das muss ordentlich gemacht sein.“

Problem sei laut Ralf Hänsel gewesen, dass der gelieferte Lüfter andere Abmaße hatte als geplant und damit nicht mehr richtig zum dafür vorgesehenen Fundament passte. „Aber er steht sicher und fest. Das ist eine rein optische Sache“, so der Bürgermeister. Zudem gebe es eine fünfjährige Gewährleistungszeit. Weil es aber fraktionsübergreifend Kritik an dem Zustand des Wärmetauschers gab, will sich Ralf Hänsel nun noch einmal zu Lösungsmöglichkeiten informieren, versprach er.

