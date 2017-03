Ärger um Bauverzug, der keiner ist? Liegt der Bau der Sporthalle in Großerkmannsdorf nun sechs Wochen hinterm Plan? Der Ortsvorsteher bleibt gelassen.

Das wird der neue Sportkomplex in Großerkmannsdorf – mit sanierter alter Halle und modernem Anbau. © Planungsbüro Schubert

Eigentlich ist die Sache klar: Die Arbeiten an der Turnhalle im Ortsteil Großerkmannsdorf haben aktuell sechs Wochen Bauverzug. Eigentlich. „Ich bleibe gelassen, denn der Bauverzug ist aus meiner Sicht keiner“, so Großerkmannsdorf Ortsvorsteher Dr. Karl-Wilhelm Leege in der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Auch, wenn die geplante Eröffnung der Halle wohl vom August auf den Oktober verschoben wird.

Vielmehr sei die Zeitplanung für den Bau viel zu blauäugig gewesen, ist Leege überzeugt. „Wenn über den Winter gebaut wird, ist es normal, dass es da Wochen gibt, in denen aus Witterungsgründen nicht gearbeitet werden kann“, unterstreicht er. „Dass man aber im Bauamt sozusagen ohne Winterpause geplant hat, ist einfach nicht in Ordnung“, macht der Ortsvorsteher aus seinem Herzen keine Mördergrube. In den vergangenen Jahren hatte es ja quasi keine richtigen Winter gegeben, da konnte tatsächlich ohne Pause durchgebaut werden – aber diesmal war der Winter wieder einer, mit Schnee und langen Frostwochen.

Jetzt sind die Bodenplatten für die Halle und den Anbau gegossen, nun werde sich auch optisch etwas tun, hofft der Ortsvorsteher, dass sich die Aufregung im Ort dann wieder legt.

Mauer in der Halle eingestürzt?

Für Aufregung hatte dabei auch ein Gerücht gesorgt. Eine Mauer in der Halle sei eingestürzt, hieß es in den vergangenen Tagen. „Nicht in der Halle, sondern im Kellerbereich ist tatsächlich ein Teil einer Mauer weggerutscht“, bestätigt Leege. Das liege an der früheren Art zu bauen, „damals wurden die Feldsteine quasi nur aufeinander gestapelt und als nun die Erde weggebaggert wurde, hatten sie keinen Halt mehr“. Das Problem sei aber gelöst: „Alles ist mit Beton ausgegossen, alles ist stabil“, sagt der Ortsvorsteher. „Niemand muss Angst haben, wenn er künftig im Keller auf die Toilette geht, dass er dabei erschlagen wird“, fügt er augenzwinkernd an.

Für rund anderthalb Millionen Euro wächst im Eck zwischen Alter Hauptstraße und der Straße nach Kleinwolmsdorf derzeit bekanntlich ein moderner Sportkomplex. Die baufällige Turnhalle wird auf Vordermann gebracht und bekommt ein zweites Gebäude, in dem dann Sanitär-Bereiche und Geräteräume zu finden sind. Gleichzeitig wird dieser moderne Anbau die Verbindung zwischen Turnhalle und Sportplatz. Der bekommt zudem endlich vernünftige Parkplätze.

