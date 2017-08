Ärger um Bahnübergang Vier Wochen lang war die Signalanlage am Bahnhof Bertsdorf kaputt. Autofahrer reagierten mit fragwürdigem Verhalten.

Olbersdorf/Bertsdorf. Vier Wochen ist die Signalanlage am Bahnübergang am Bahnhof Bertsdorf kaputt gewesen, seit dem Wochenende funktioniert sie wieder. Darüber hat Uwe Jachmann, Eisenbahnbetriebsleiter bei der Schmalspurbahngesellschaft Soeg, auf SZ-Nachfrage informiert. Die Lichtsignalanlage an dem Bahnübergang war Ende Juli ausgefallen, weil ein elektrisches Teil kaputtgegangen sei, so Jachmann. Weil es die Firma, die dieses Teil hergestellt hat, nicht mehr gibt, musste das Teil eigens hergestellt werden. Dadurch habe sich die Reparatur verzögert, sagt Uwe Jachmann.

Die Soeg hatte für die Zeit, in der die Signalanlage nicht funktionierte, Sicherungsposten an den Bahnübergang abgestellt. Die hätten manchmal fragwürdige Aktionen von Autofahrern erlebt. „Einige Autofahrer haben unsere Posten beschimpft, einige Autofahrer wollten trotz Aufforderung, anzuhalten, an ihnen vorbeifahren“, sagt Uwe Jachmann. Teilweise musste auch die Polizei vor Ort eingreifen.

Dabei regele die Straßenverkehrsordnung das Verhalten in solch einer Situation klar: „An dem Bahnübergang stehen Andreaskreuze, an denen Autofahrer anhalten müssen, wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert. Dem Bahnverkehr ist in solchen Fällen Vorrang zu gewähren“, sagt der Eisenbahnbetriebsleiter. (SZ/se)

