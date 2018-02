Ärger um Arbeiten am Akademieweg Die Stützmauer in Tharandts Stadtmitte wurde fehlerhaft saniert. Nun müssen einige Sandsteine wieder raus.

Eine Stützwand am Akademieweg in Tharandt wurde unsauber gebaut. © Karl-Ludwig Oberthür

Tharandt. Eigentlich sollte die Stützwand am Akademieweg in Tharandt längst fertig sein. Nun gibt es Ärger mit der Baufirma. Wie die Tharandter Rathausspitze erklärt, sind die Arbeiten im zweiten Teil der Stützwand derart schlampig durchgeführt worden, dass die Wand in einigen Bereichen saniert werden muss. „Die Sandsteine sind teilweise so versetzt, dass die Kreuzfugen über vier Schichten nach oben und unten durchlaufen“, erklärt Bauamtsleiter Torsten Kropp. Außerdem sei die Neigung derart verändert worden, dass die Mauer nicht mehr in der Flucht ist. Die Fehler seien erst jetzt mit der Fertigstellung der Arbeiten sichtbar geworden. Das Gerüst habe während der Durchführung die besagten Mängel verborgen. Damit die Stützwand korrekt errichtet wird, müssen nun Sandstein wieder herausgebrochen und neu gesetzt werden, sagt Kropp. Man sei mit der ausführenden Baufirma im Gespräch.

Die Stützwand am Akademieweg wurde bereits vor einiger Zeit in einem ersten Bauabschnitt mit Sandsteinen hergerichtet. Die damaligen Arbeiten verliefen korrekt. Zwar habe sich nun im zweiten Bauabschnitt dasselbe Planungsbüro mit dem Projekt befasst, allerdings nicht dieselbe Baufirma. Um die Mauer hinter dem Areal, wo einst das Deutsche Haus stand, im zweiten Bauabschnitt mit Natursteinen zu erneuern, muss eine Summe von knapp 339 000 Euro investiert werden.

