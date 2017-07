Ärger über Zerstörungswut auf dem Bolzplatz Das Gelände an der Jahnschule in Ebersbach ist jetzt wieder öffentlich zugänglich. Das stößt bei einigen auf wenig Freude.

Mit Fußball verbringen viele Menschen gern ihre Zeit, auch in Ebersbach. © Arvid Müller

Einige Zeit ist der Bolzplatz an der Jahnschule nicht öffentlich zugänglich gewesen. Die Sperrung war erforderlich, weil der Platz gereinigt werden musste. Unbekannte hatten dort immer wieder Müll und Glasscherben hinterlassen und Schaden angerichtet. Nun ist der Platz wieder für alle offen, wie der Beigeordnete Bernd Noack jetzt im Stadtrat informierte.

Allerdings ist die Freude darüber nicht bei allen groß. Gesine Lissner, Leiterin der Jahn-Grundschule, schilderte den Stadträten, warum sich die Schulleitung und viele Schüler gewünscht haben, dass der Bolzplatz nur den Grundschülern vorbehalten bleibt. Sie sei sehr enttäuscht über die Entscheidung der Stadtverwaltung, den Platz für jedermann freizugeben, sagte Frau Lissner. In der Vergangenheit sei der Bolzplatz immer wieder von Leuten genutzt worden, die mit Fußball spielen nichts im Sinn hatten, erklärte die Schulleiterin. Vielmehr hätten Unbekannte immer wieder Beschädigungen angerichtet. Beispielsweise am Ballnetz. Mitarbeiter des städtischen Bauhofes haben es repariert. Nicht lange, dann sei es wieder zerstört worden. Der Zaun um den Platz sei kaputt gemacht worden, ebenso die Tore und ihre Verschlüsse. Tore aus Alu sind herausgebrochen worden.

Niemand könne sich erklären, wie derartige Demolierungen beim Spielen zustande kommen könnten, so Frau Lissner. Nur blinde Zerstörungswut könne hier die Ursache gewesen sein. Sogar aus der Tartanbahn seien Stücke herausgeschnitten worden. Die Blitzschutzdrähte an der Turnhalle der Schule sind herausgerissen worden, Bleche an der Belüftung der Sporthalle wurden zerstört. Pflaster, Geländer und Treppen sind mit Farbe besprüht worden. Überall lagen Glasscherben und Kippen herum. Die Schulleiterin betonte, dass es Jugendliche gibt, die froh über einen Platzzum Fußballspielen sind. Aber es gäbe auch jene, die aus Langeweile und imposantem Gehabe nur Zerstörung kennen.

Bürgermeisterin Verena Hergenröder (parteilos) versprach ebenso wie Bernd Noack, bis zum Schuljahresbeginn zu klären, ob der Platz weiter öffentlich zugänglich bleiben könne oder ob er künftig nur den Grundschülern zur Verfügung stehen soll.

