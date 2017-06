Ärger über ungepflegte Pflanzkübel am Altmarkt Die Steinkästen mit verwelkten Blumen bieten einen trostlosen Anblick. Probleme gibt es auch am Brunnen.

Der Blick auf den frisch sanierten Kulturpalast wird durch die welke Tristesse in den Blumenkübeln jäh getrübt. Ende nächster Woche soll es wieder blühen. © René Meinig

Es soll ein schöner Spaziergang werden. Günter Klos will sich die historischen Straßenbahnen anschauen, die am Morgen des Pfingstsonnabends durch die Dresdner Innenstadt rollen. Auf dem Altmarkt freut sich der Dresdner über die Stadtmitarbeiter, die auf dem zentralen Platz Ordnung machen. Er lässt seinen Blick schweifen und stellt erschrocken fest: „Sonst sieht es sehr traurig aus.“ In den Pflanzkübeln am westlichen Rand des Altmarkts entdeckt Klos nur welkes Gestrüpp, die wenigen grünen Blätter hängen schlaff herunter. Auch der Springbrunnen im östlichen Bereich funktioniert nicht. „Und das ist die Landeshauptstadt?“, schreibt er an die SZ.

Auch auf seinem weiteren Weg über die Ringstraße sehen die großen Steinkästen nicht besser aus. Er empfindet es als beschämend und peinlich, dass das Stadtgrün so vernachlässigt wird. „So lockt man auf keinen Fall Touristen nach Dresden“, ist sich Klos sicher.

In der Stadtverwaltung ist das Problem bekannt. Warum die Blumenkübel – insbesondere an einem langen Feiertagswochenende – in derart trostlosem Zustand sind, erklärt Stadtsprecher Karl Schuricht: „Aufgrund technischer Probleme bei den Fahrzeugen haben sich die Mitarbeiter des Regiebetriebs auf die flächigen Pflanzungen konzentriert und diese auch vor Pfingsten abschließen können.“ Mit frischen Blumen können Dresdner und Touristen erst Ende kommender Woche rechnen.

Schneller geht eventuell die Reparatur des defekten Springbrunnens. Zwar sind zwei der vier Wasserspiele in Betrieb. An den beiden anderen werden derzeit die Fugenabdichtungen instand gesetzt. Wann dort das Wasser wieder plätschert, kann der Stadtsprecher aber nicht sagen.

