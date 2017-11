Ärger über überfüllte Altglas-Container Das Fahrzeug der Entsorgungsgesellschaft hatte ein technisches Problem.

Ihrem Unmut über überfüllte Altglas-Container machen Bürger am Sonnabend im sozialen Netzwerk Facebook Luft. Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) sagte am Montag auf DA-Nachfrage: „Die Entsorgungsgesellschaft hatte ein technisches Problem mit einem Fahrzeug, konnte die Container deshalb nicht leeren. Heute früh 7.45 Uhr stand am Augustinerplatz aber keine einzige Flasche mehr neben den Containern.“ Er kann die Verärgerung verstehen und appelliert: „Wenn die Container voll sind, könnte man auch einen anderen Standort für die Altglasentsorgung ansteuern.“ (DA/sol)

