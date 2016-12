Ärger über Sparkassenschließungen Obercunnersdorfer wehren sich über das Filial-Aus im Ort. Auch im Kreistag wurde jetzt diskutiert – aber nur kurz.

Die Tage der Obercunnersdorfer Sparkassenfiliale sind gezählt. © Rafael Sampedro

Mehr als 830 Unterschriften sind in Obercunnersdorf gesammelt worden. Der nächste Schritt der Initiatoren dürfte sein, einen geeigneten Weg zu finden, um die langen Listen den Sparkassenchefs zu übergeben. Sie versuchen, sich damit gegen das angekündigte Aus ihrer Sparkassenfiliale zu wehren – und stehen damit nicht allein.

Das Thema Filialschließungen ärgert nicht nur Bürger, sondern auch Kommunalpolitiker und hat es jetzt sogar bis in den Kreistag geschafft. Während der jüngsten Sitzung in Görlitz brachte die AfD-Fraktion einen Antrag ein. Darin fordert die Partei unter anderem, dass sich der Kreistag für den Erhalt des bestehenden Filialnetzes der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien ausspricht, entsprechend Einfluss auf die Verwaltungsräte nehmen soll. „Ein weiteres Ausbluten durch den Wegfall solch lebenswichtiger Dienstleistungen, wie eben auch die Versorgung der Bevölkerung und der Unternehmen mit Bargeld und anderen Finanzprodukten, ist durch den Erhalt des vorhandenen Filialnetzes zu verhindern“, heißt es in der Begründung des AfD-Antrags. Mit der Aufstellung eines Geldautomaten sei es nicht getan. In Zeiten des demografischen Wandels führe das Ausdünnen des Zweigstellennetzes zum weiteren Absterben der betroffenen Orte.

Kritisch sehe die AfD-Fraktion im Kreistag zudem die „Gehaltsstruktur der Vorstände“. Sie stünde „nicht im Einklang mit einer notwendigen Sparpolitik“. Diese Kritik war schon vor Monaten einmal Thema. Bereits im Juli hatte sich deshalb Landrat Bernd Lange (CDU) hinter die beiden Vorstände gestellt und erklärt: Die Vorstandsgehälter bei der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien sind entsprechend der Empfehlung des Ostdeutschen Sparkassenverbandes gewährt worden. Nach Daten des gemeinnützigen Recherche-Zentrums Correctiv und von Journalisten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lag der Verdienst eines Vorstandsmitglieds bei der Sparkasse im Jahr 2014 bei einer Summe von durchschnittlich 437 000 Euro.

Eine Debatte über den Antrag der AfD gab es im Kreistag nicht. Das Papier wurde abgelehnt. Sieglinde Rüdiger ist Fraktionschefin von CDU/FDP und sitzt selbst im Verwaltungsrat der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien. „Wenn Entscheidungen zu Filialschließungen getroffen werden, dann haben sie einen triftigen Grund“, sagt sie. Egal ob Sparkasse oder Volksbanken: Die Kreditinstitute haben mit der Niedrigzinspolitik zu kämpfen. Spareinlagen, die sie bisher niedrig verzinsten und zu höheren Zinsen als Kredite wieder ausreichten, bringen, dank der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank, fast nichts. Das Ergebnis spüren die Kunden: Die Kreditinstitute sparen. Bis 2020 will die Sparkasse sechs von 37 Filialen schließen.

Neben Obercunnersdorf sind im Süden des Landkreises noch Leutersdorf und Zittau-Süd betroffen. Auch in Niesky läuft ein Sparprogramm: Dort wird in der Geschäftsstelle gerade eine ganze Etage leer geräumt, Berater ziehen ins Erdgeschoss. Sparkassensprecherin Kirsten Müller bestätigt, dass die Umzüge in Niesky mit den im August eingeleiteten Veränderungen im Zusammenhang stehen. Damals hatte die Sparkasse auch mitgeteilt, dass die Kassenöffnungszeiten deutlich verringert werden. Seit Oktober schließen die großen Filialen an der Bahnhofstraße in Weißwasser, an der Berliner Straße in Görlitz, an der Frauenstraße in Zittau sowie die Neugersdorfer, Löbauer und Nieskyer freitags bereits um 12 Uhr und damit vier Stunden eher. Damit öffnen freitags die großen Sparkassenfilialen genauso kurz wie die kleineren. Dass auch das Beratungsangebot den veränderten Rahmenbedingungen angepasst wird, begründet die Sparkassensprecherin unter anderem mit der verstärkten Nutzung des Online-Angebotes. In Obercunnersdorf wollen sich die Menschen darauf allerdings nicht einlassen. Auch der Bürgermeister von Kottmar, Michael Görke (parteilos), hatte sich anfangs verschnupft gezeigt: Er hatte von dem Filial-Aus in seiner Gemeinde erst ganz kurz vor der Veröffentlichung erfahren. Ortsvorsteher Josef Kempis hatte sich dafür ausgesprochen, dass zumindest ein Geldautomat im Ort verbleiben sollte. Für den Tourismus wäre das wichtig. Im Sommer hatte Sparkassenchef Michael Bräuer dem Gemeinderat die Gründe für die Entscheidung erläutert. Als Alternativen für die Zeit nach der Filialschließung brachte Bräuer zum einen den Sparkassenbus ins Gespräch. Dieser könnte einmal die Woche nach Obercunnersdorf kommen, so wie er dies in vielen anderen Gemeinden auch schon tut. Außerdem sei denkbar, in ein bis zwei Verkaufsstellen eine Auszahlungsstelle einzurichten. Ein Geldautomat wird wohl allerdings nicht im Ort bleiben. Wann der Sparkassenstandort in Obercunnersdorf genau schließt, stand zuletzt noch nicht fest. Es hieß, er werde noch mehrere Jahre Bestand haben.Kommentar

