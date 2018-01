Ärger über Silvesterdreck Immer noch liegen in Löbau Reste von Böllern herum. Zum Aufräumen verpflichtet sind auch Anwohner. Löbau will aber auch noch nacharbeiten.

Silvestermüll hält sich hartnäckig. © Christian Suhrbier

Der Jahreswechsel ist gute zwei Wochen her, aber immer noch erinnern Reste von Böllern und Silvesterraketen auf Straßen und Gehwegen an Silvester. Durch Regen und Schneematch sind sie teilweise aufgeweicht und bieten keinen schönen Anblick. Das bemängelte jetzt ein SZ-Leser, der sich in der Redaktion meldete und über verschmutzte Gehwege klagte. „Wir als Stadt sind für die Reinigung von öffentlichen Straßen und Plätzen zuständig“, informiert die Stadtverwaltung auf Nachfrage der SZ dazu. Gleich zum Jahresbeginn war die Stadt ihrer Pflicht nachgekommen, die Bauhofmitarbeiter hatten diese Arbeit erledigt und die Straßen vom Silvesterdreck bereinigt. „Ob, und inwieweit an einigen Stellen nachgebessert werden muss, werden wir prüfen“, teilt die Stadtverwaltung nun mit.

Sie weist aber darauf hin, dass auch Anwohner und Grundstückseigentümer in der Pflicht sind, wenn es darum geht, die Stadt sauber zu halten. Geregelt ist das in der Anwohnersatzung der Stadt. So müssen Grundstückseigentümer beispielsweise die Gehwege an öffentlichen Straßen vor ihren Flächen sauberhalten und auch von Schnee und Eis befreien. „Die Reinigung erstreckt sich vor allem auf die Beseitigung von Schmutz und Unkraut“, heißt es in der Satzung. (SZ/rok)

