Ärger über Parkplatznot An der Lessing-Schule fehlen Stellplätze, Falschparker werden abgestraft. Lösungsansätze der Stadt bleiben vage.

Rund um die Lessingschule herrscht Parkplatznot. © Archiv: Marko Förster

Was als Ausnahmefahrt begann, endete für Marina Schneider mit einer bösen Überraschung. Weil niemand anders Zeit hatte, chauffierte die Dame aus Bad Gottleuba kürzlich ihre Enkeltochter zur Pirnaer Lessing-Grundschule. Sie stellte ihr Auto auf der Karl-Liebknecht-Straße ab, und begleitete die Erstklässlerin ins Schulhaus – Marina Schneider musste der Lehrerin noch einen Brief aushändigen. Als sie zurückkehrte, pappte ein Knöllchen über 15 Euro an der Windschutzscheibe ihres Wagens. Viel Geld für eine kurze Zeit, auf dem Strafzettel war ein Zeitraum von 8.08 bis 8.17 Uhr vermerkt. „Das ist Willkür und reine Abzocke“, klagt die Seniorin.

Ihr Groll richtet sich vor allem gegen die Parkplatznot rund um die Lessing-Grundschule, aber auch gegen die Art und Weise, wie Pirna gegen jene vorgeht, die in den Seitenstraßen länger stehen als erlaubt. Und sie ist längst kein Einzelfall. Immer mehr Eltern klagen über die derzeitige Situation, wenn sie ihre Kinder mit dem Auto zur Bildungsstätte bringen.

Marina Schneider rügt vor allem die aus ihrer Sicht unzureichende Stellplatzzahl nahe der Grundschule. Auf der Karl-Liebknecht-Straße sei gerade mal Platz für zwei Autos, um Kinder dort ein- oder aussteigen zu lassen. Allerdings dürfe man dort nur drei Minuten stehen, weil ein Parkverbot gelte. Park-Alternativen im näheren Umfeld, zumindest kostenfreie, gebe es nicht.

Und in der Tat: Stellplätze in der Nähe sind rar, nach Auskunft der Stadt gibt es die nächsten kostenlosen Parkplätze an der Gottleuba. Das Problem: Die kostenfreien, zentrumsnahen Stellflächen werden meist von Berufspendlern und anderen Langzeitparkern belegt. Eltern, die ihre Kinder per Auto zur Lessing-Schule bringen, empfiehlt das Rathaus die Siegfried-Rädel-Straße als Ausweich. Dort dürfe man jederzeit kurzzeitig anhalten, um Kinder aus- oder einsteigen zu lassen. Für länger dauernde Termine hingegen könnten die Autos im Parkhaus Stadtmitte oder am Ernst-Thälmann-Platz abgestellt werden. Der Haken dabei: Beides kostet Geld, und am Thälmann-Platz darf derzeit gar nicht geparkt werden, weil die Trasse als Umleitungsstrecke dient.

Parknot könnte sich verschärfen

Platz, um anderswo Park-Kapazitäten zu schaffen, sieht die Stadt kaum. Das Rathaus erteilte diesbezüglich vor Kurzem schon der Stadträtin Ina Richter (Linke) eine Absage. Im direkten Umfeld der Lessing-Grundschule auf der Liebknecht-Straße, so heißt es in der Antwort, könnten derzeit keine Kurzzeitparkplätze ausgeschildert werden – da die dort vorhandenen Stellplätze als Bewohnerparkplätze benötigt würden. Um kostenlose Parkplätze in Schulnähe anbieten zu können, müsste bei den ohnehin schon knappen Bewohnerstellflächen gespart werden. Aber genau das erschein derzeit als schwierig durchsetzbar: Laut des vom Stadtrat bestätigen Verkehrsentwicklungsplans habe das Bewohnerparken Priorität. Gleichwohl wollen sich die Abgeordneten in nächster Zeit noch einmal mit dem Thema befassen, um die Parkplatznot in Schulnähe zu lindern. Doch gerade wegen des derzeit noch bestehenden Parkplatz-Engpasses ärgert sich Marina Schneider maßlos darüber, dass die Stadt ihrer Ansicht nach die Schüler-Bringer bewusst abstrafe. „Ob früh oder zur Abholzeit am Nachmittag, das Ordnungsamt liegt regelrecht auf der Lauer vor der Schule und klebt Strafzettel an die Autos“, schimpft sie. Doch das Rathaus dementiert: Weder zu den Bring- noch zu den Holzeiten gebe es an der Grundschule verstärkte und regelmäßige Kontrollen.

Ungeachtet dessen könnte sich die Parkplatzsituation an der Lessing-Grundschule in der zweiten Jahreshälfte noch verschärfen. Die Bildungsstätte nimmt dieses Jahr aller Voraussicht nach mehr Erstklässler auf als sonst, denn wegen einer Änderung der Grundschulbezirke kommen zusätzlich noch Schüler aus Neundorf und Zehista hinzu. Doch dahingehend sind die Lösungsansätze der Stadt noch sehr vage. Nach Auskunft des Rathauses liefen derzeit die Abstimmungen über die Klassenbildung an der Grundschule. In diesem Zusammenhang werde auch über die Anfahrtssituation gesprochen.

Doch eine Lösung tut not, sollen die Kinder – vor allem von weiter weg – laut Marina Schneider sicher zur Schule kommen. Umso mehr bringt sie noch immer eine Äußerung des Ordnungsamtes in Rage, als sie nach dem warum ihres Strafzettels fragte. Ein Behördenmitarbeiter habe sinngemäß gesagt, Grundschulkinder sollten doch in dem Alter selbstständig sein, da brauche es keine Oma, die sie zur Schule fährt. Das Rathaus dementiert diese Worte nicht, führt aber auf Nachfrage zu Konsequenzen nur kurz aus: Diese Aussage werde intern ausgewertet.

