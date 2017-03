Ärger über lange Leitung Mitnetz Strom hinkt bei der Großinvestition dem Zeitplan hinterher. Auf dem Sachsenplatz werden Anwohner ungeduldig.

An mehreren Stellen auf dem Sachsenplatz liegt Inventar, das die Firma zur Baustelleneinrichtung benötigt. Den Anwohnern gefällt das nicht. Bauamtsleiter Thomas Schröder sagte im Technischen Ausschuss zu, dass die Flächen bis Ostern beräumt, begradigt und neu eingesät sind. © Dietmar Thomas

An mehreren Stellen im Stadtgebiet sind im Moment kleine Bagger im Einsatz, die Gräben ziehen und Leitungen verlegen. Der Versorger Mitnetz Strom lässt das Ortsnetz in Leisnig erneuern. Allerdings ziehen sich die Arbeiten jetzt über nahezu ein Jahr hin. Immer wieder gibt es Anfragen im Technischen Ausschuss und im Stadtrat, wann der Tiefbau an dieser und jener Stelle zum Abschluss kommt. Vor der Winterpause häuften sich Beschwerden über ungenügend gesicherte Baustellen. Derzeit stöhnen Anwohner des Sachsenplatzes, weil auf mehreren Grünflächen Bauzäune liegen, manch frühere Rasenfläche eher einem Acker gleicht.

Evelyn Zaruba, Pressesprecherin der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom, bestätigt: „Es ist richtig, dass das Bauprogramm der Mitnetz Strom in Leisnig noch nicht abgeschlossen ist. Die Arbeiten werden in Kürze fortgesetzt.“ Dazu bedürfe es jedoch noch Abstimmungen mit dem Straßenbauamt und dem Bauamt der Stadt Leisnig. Diese seien für Ende März angesetzt. Dabei würden auch die konkreten Zeitpläne besprochen.

Stellenweise hat die von Mitnetz beauftragte Firma den Tiefbau wieder aufgenommen. „Derzeit werden technisch möglich Arbeiten im Bereich der Eintracht erledigt“, so Evelyn Zaruba. Weiter gehe es in den nächsten Wochen auch auf dem Sachsenplatz, an der Chemnitzer-, Georg-Friedrich-Händel-, der Löns- und Johannes-R.-Becher-Straße sowie auf dem Goetheweg. Zur Kritik von den Anwohnern des Sachsenplatzes sagt die Unternehmenssprecherin: „Das Herstellen der Oberflächen unter anderem am Sachsenplatz wird vorbereitet und erfolgt in Kürze. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, eine sichtbare Verbesserung des Zustandes herbeizuführen.“ Bauamtsleiter Thomas Schröder machte es im Technischen Ausschuss noch etwas konkreter. Er versprach, dass bis Ostern die einstigen Grünflächen beräumt und wieder hergerichtet sind, Gras eingesät ist. Laut Evelyn Zaruba habe das Wetter bislang nicht zugelassen, schwerere Technik auf dem aufgeweichten Boden einzusetzen oder neue Saat auszubringen.

Seit vergangenem Jahr ist die Mitnetz Strom dabei, in der Region Leisnig das Ortsnetz zu erneuern, Trafostationen wie an der Chemnitzer Straße zu modernisieren sowie Freileitungen im Mittelspannungsnetz durch Erdkabel auszutauschen. Ziel ist es, die Anlagen und Leitungen auf dem aktuellen Stand der Technik zu halten sowie die Netze entsprechend den Erfordernissen zu optimieren. Das kostet rund 1,5 Millionen Euro. „Rund 8500 Kunden profitieren von einer sicheren und zuverlässigen Stromversorgung“, teilt der Versorger mit.

„Wir investieren seit Jahren in der Region“, so Uwe Härling, Leiter der Netzregion Westsachsen bei Mitnetz Strom. Die Gründe seien vielseitig. „Zum einen müssen wir Leitungen altersbedingt austauschen. Zum anderen erfordert die hohe Einspeisung aus erneuerbaren Energien in der Region eine Verstärkung der Netze.“ Deren Leistungsfähigkeit werde letztlich erhöht.

zur Startseite