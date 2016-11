Ärger über kaputte Haltestellen Das eine Wartehäuschen ist noch gar nicht repariert, da wird schon das nächste zerstört. Die Gemeinde will reagieren.

Wie hier in Riesa, hat es jetzt eine Haltestelle in Zeithain getroffen. Auch dort wurde die Scheibe zerstört. © Symbolfoto/Sebastian Schultz

Die derzeitige Zerstörungswelle an Buswartehäuschen hat erneut Zeithain heimgesucht. Genau wie zuvor schon an der Haltestelle am Dorfplatz in Röderau oder anderswo in der Region wüteten Unbekannte jetzt an dem Unterstand auf der Bahnhofstraße in Zeithain, sagte Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos) in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses. Dabei sei erneut eine Glasscheibe zerstört worden. „Die Haltestelle wieder schön zu machen, mit Glas, das können wir uns nicht leisten“, so Ralf Hänsel. Denn eine Scheibe würde jeweils zwischen 300 und 500 Euro kosten. Und eine Versicherung für solche Schäden sei nicht bezahlbar.

Deshalb soll die Zeithainer Haltestelle ebenso wieder hergerichtet werden, wie es für die Röderauer geplant ist. Am Dorfplatz soll der Unterstand demnächst mit Holzplatten repariert werden, die Materialien seien schon bestellt. Die seien widerstandsfähiger als Glas oder Plastik, hofft man in der Gemeindeverwaltung.

Und falls das Holz dennoch zerstört wird? „Dann mauern wir die eben zu. Das haben wir auch schon überlegt“, so der Bürgermeister. (SZ/ste)

