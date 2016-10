Ärger über Gullys beseitigt Das Klappern der Deckel auf der sanierten Ortsdurchfahrt in Beiersdorf ist behoben. Die neue Straße birgt aber weitere Probleme.

Diese Gullys auf der Löbauer Straße in Beierdorf nervten. Nach dem Bau der Straße klapperten sie mehr als vorher. Schuld daran soll unter anderem die veränderte Situation auf der Straße durch den neuen Fahrradstreifen sein. Der ist im Hintergrund zu sehen. © Rafael Sampedro

Der Asphalt auf der Löbauer Straße ist nagelneu, trotzdem ärgerten sich Beiersdorfer jetzt über die neue Straße. Die Ortsdurchfahrt war im Frühling dieses Jahres ausgebaut worden. Risse, Löcher und der marode Pflasterstreifen an der Straße wurden damit beseitigt, dafür trat nun aber nach Ende der Bauarbeiten ein neues Problem auf: Die Gullydeckel klapperten jedes Mal heftig, wenn ein Auto darüber fuhr. Das diskutierten jetzt die Mitglieder des Gemeinderats.

Eine Nachfrage der SZ beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) ergab, dass dort keine Beschwerden über Probleme mit den Gullydeckeln bekannt seien, wie Sprecherin Isabel Siebert Auskunft gibt. Die Behörde ist für den Ausbau der Löbauer Straße zuständig gewesen. Nach Ansicht des Lasuv könnte auch der neue, sogenannte Radfahrerschutzstreifen an der Straße ein Grund für den Ärger mit den Gullydeckeln sein. Eine weiße Linie am rechten Fahrbahnrand in Richtung Löbau markiert die Spur für Fahrradfahrer. Die Radspur wurde im Zuge der Bauarbeiten eingerichtet. Aufgrund dieser neuen Situation würden die Autofahrer in Richtung Oppach dazu verleitet, weiter rechts, also näher am Bordstein zu fahren, so Isabel Siebert vom Straßenamt. Dadurch fahre öfter ein Auto über die Gullys als zuvor. Das häufigere Klappern werde dann als störend empfunden.

Nur wenige Tage nach der SZ-Anfrage ans Straßenamt machten sich Arbeiter an den Gullydeckeln zu schaffen, wie Bürgermeister Hagen Kettmann (parteilos) berichtet. „Die Gullys wurden gedämmt und auch gereinigt“, erzählt er. Das hilft nun gegen das nervige Klappergeräusch. Ob die Nachfrage der SZ tatsächlich der Auslöser für die Nachbesserungen war, kann Bürgermeister Kettmann auch nicht sagen. Für ihn zählt: „Das Problem ist Geschichte.“ So soll es auch bleiben. Das Straßenamt versichert, dass die Abläufe regelmäßig kontrolliert werden. Dabei werde auch geprüft, ob sie sich weiter setzen und Probleme verursachen. Dann würden sie repariert oder ausgetauscht. Das bestätigt auch Patric Jung, Geschäftsführer beim Abwasserzweckverband „Obere Spree“. Der Verband kümmert sich ums Abwasser in Beiersdorf und ist damit auch für die Abwasserschächte in den Straßen und deren Abdeckungen verantwortlich. In Beiersdorf seien laut Patric Jung bereits einige Schächte, die nicht mehr benötigt werden, verschlossen worden. „Überall gibt es immer wieder Probleme mit den Schachtabdeckungen, Wartungen sind nötig“, berichtet er. Deshalb wolle man ihre Zahl auf das nötigste reduzieren.

Doch die neue Löbauer Straße in Beiersdorf sorgt für weitere Verwirrungen. Die betreffen die Markierungen. Außer der Linie für den neuen Radfahrerschutzstreifen gibt es keine Markierungen auf der Straße. Auch ein Mittelstreifen fehlt. Das wird auch so bleiben, wie Bürgermeister Hagen Kettmann erklärt. Die Arbeiten sind abgeschlossen, demnach wird bei Ortsstraßen kein Mittelstreifen mehr aufgebracht. Der Bürgermeister hat derweil beobachtet, dass der neue Radstreifen auch dafür sorgt, dass die Autos nicht mehr so rasen. Für viele sei die Situation neu, sie wüssten nicht, ob sie die Linie zum Radstreifen überfahren dürfen und fahren automatisch langsamer. Dabei dürfen Autofahrer durchaus auf der Radspur fahren, wenn dort kein Fahrradfahrer unterwegs ist. Sonst wäre der Abstand zum Gegenverkehr zu gering.

Mit dem neuen Radel-Streifen haben selbst die Radfahrer so ihre Probleme. Bürgermeister Kettmann berichtet, er habe schon Fahrradfahrer beobachtet, die in der Gegenrichtung auf dem Streifen unterwegs waren. „Es gilt aber auch hier Rechtsverkehr, wie allgemein in der Straßenverkehrsordnung.“ Die Spur darf folglich nur in Richtung Löbau befahren werden. Wer Richtung Oppach radelt, muss am Fahrbahnrand auf der Straße fahren.

