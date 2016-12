Ärger über gesperrten Wanderweg

Der Lockwitzbach © Christian Juppe

Den Spazierweg am Lockwitzbach entlang schätzen viele Kleinzschachwitzer und Leubener. Seit einiger Zeit können sie den Lockwitzbachweg jedoch nicht mehr nutzen. Ein Zaunfeld versperrt den Weg, sodass ein Weiterkommen unmöglich ist. An diesem Ärgernis soll sich nun aber etwas ändern. Denn die Stadt hat die Sperrung nur kurzfristig genehmigt. Der Investor „Elbe Bau Dresden“ hat zugesagt, im Rahmen seiner Arbeiten auf der angrenzenden Fläche die Lockwitzbachstraße auszubauen und die Kosten dafür zu tragen. Dafür war die Sperrung notwendig. An dieser Stelle sollen neue Einfamilienhäuser entstehen.

Die Stadtverwaltung hat der Sperrung nur bis Anfang Dezember zugestimmt. Diese sollte zudem eigentlich nur für Autofahrer, nicht jedoch für Fußgänger gelten, teilt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf eine Anfrage von CDU-Stadträtin Heike Ahnert mit. (SZ/acs)

