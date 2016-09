Ärger über geschlossene Banken Dass die Kreditinstitute am Mittwoch nicht öffnen, hält auch Kunden vom Markt fern. Die Händler büßen Umsatz ein.

Die Roßweiner fühlen sich abgehängt. Und das nicht nur in Bezug auf den öffentlichen Nahverkehr. Auch über die Öffnungs- – oder besser Schließzeiten der Sparkasse sowie der Volks- und Raiffeisenbank ärgern sich die Einwohner. Dass die Filialen der beiden Kreditinstitute mittwochs geschlossen haben, wenn viele Leute zum Markttag in die Stadt kommen, steht besonders in der Kritik. „Das ist eine Ignoranz gegenüber den kleinen Leuten, die ihr Geld auf den Banken haben“, sagt Stadtrat Uwe Hachmann (SPD) während der Zukunftswerkstatt.

Reinhard Senf meint, dass die Händler des Marktes im Laufe der Zeit bereits die Hälfte ihres Umsatzes verloren hätten, seit die Banken mittwochs geschlossen haben. Da vor allem die Kunden aus den Dörfern nicht mehrere Wege miteinander verbinden können, wenn sie zum Markt fahren, bleiben sie ganz weg. Den Markttag zu verlegen, ist nicht möglich, da die Händler ihre Waren die Woche über bereits in anderen Städten anbieten.

Eine Anfrage des Döbelner Anzeigers, weshalb sich die Sparkasse und die Volks- und Raiffeisenbank für die Schließzeit am Mittwoch entschieden haben und unter welchen Voraussetzungen dies wieder geändert werden könnte, blieb gestern bis Redaktionsschluss von beiden Kreditinstituten unbeantwortet. Auch Stadtrat Peter Krause (Die Linke) hatte sich vor geraumer Zeit um Auskunft bemüht und die Antwort erhalten, dass die Banken zu wenig frequentiert werden. Außerdem bliebe nur der Serviceschalter geschlossen. Der Kontoauszugsdrucker sowie der Geld- und Überweisungsautomat sei auch mittwochs zugänglich. Doch gerade viele ältere Menschen schätzen den Service am Schalter, weil sie sich mit der Technik schwertun.

In Leisnig bestand vor zwei Jahren dasselbe Problem. Dort lenkte die Sparkasse ein und öffnete ihre Filiale mittwochs wieder. Allerdings nur für einen Monat. Während diesem stand den Kunden ein Mitarbeiter zur Seite, um sie bei allen Fragen zur Selbstbedienungstechnik zu beraten und bei Unsicherheiten zu unterstützen.

