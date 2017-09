Ärger über fehlende Post am Hirsch

Enttäuscht hat sich Grünen-Fraktionschefin Christiane Filius-Jehne von dem Treffen zwischen Konsum-Vorstand und Vertriebsgebietsleitung der Deutschen Post am Donnerstag gezeigt. Es ging um die Poststelle am Weißen Hirsch. Die bisherige Filiale hatte Ende August geschlossen. Die Anwohner warten seither auf eine Lösung.

Alle Hoffnungen ruhten auf dem Konsum, dass dieser sein Angebot erweitert. „So viel Desinteresse auf einmal habe ich selten erlebt“, schimpft Filius-Jehne. Obwohl sich vor geraumer Zeit in dem Getränkemarkt der Konsumfiliale am Weißen Hirsch bereits einmal eine Postfiliale befand, habe der Konsum-Vorstand einen erneuten Einzug des Dienstleisters nun als nicht machbar bewertet. Die Entfernung zur nächstgelegenen Post am Ullersdorfer Platz sei für die Bürger als zumutbar eingestuft worden. Sie habe keinen Sinn für das Gemeinwohl, sondern ausschließlich einen Fokus auf rein ökonomische Interessen erkennen können, sagte die Grünen-Politikerin. (SZ/jv)

