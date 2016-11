Ärger über die Großbaustelle Seit Monaten haben es Anlieger schwer, mit dem Auto zu ihren Grundstücken zu kommen. Die Baufirma macht nun ein Angebot.

Schlamm und Geröll statt Asphalt und Pflaster: Die Bauarbeiten in Nauwalde haben den unschönen Nebeneffekt, dass die Ortsdurchfahrt auf fast einem Kilometer Länge aufgerissen ist. Für Anwohner, die mit dem Auto zu ihrem Grundstück wollen, bringt das erhebliche Probleme mit sich – seit Monaten. Manchem sind die Zustände unbegreiflich. © Sebastian Schultz

Steffen Hanisch schreckt nicht vor drastischen Worten zurück: „Es ist eine Katastrophe, was hier läuft.“ Was den Anwohner sauer macht, ist der Zustand der Gröditzer Straße in Nauwalde. Seit dem Frühjahr ist die Kreisstraße aufgerissen. Wer wie Steffen Hanisch mit dem Auto zu seinem Grundstück an der Straße will, dem bleibt nichts anderes übrig, als über eine buckelige Lehmpiste zu rumpeln. Womit man Schäden am Fahrzeug riskiert, sagt Steffen Hanisch. „Die Straße ist quasi nicht befahrbar.“ Ein Ende des Zustands? Scheint nicht in Sicht. Was nicht sein dürfe, meint der Selbstständige. Steffen Hanisch ist überzeugt: Trotz Baustelle muss es eine ordentliche Zufahrt geben. Mit seinem Ärger hat sich der Nauwalder an die Stadt gewandt – die Bauherrin des Großprojekts.

Bürgermeister Jochen Reinicke (parteilos) sagt, die Baufirma müsse den Anwohnern die Zufahrt gewährleisten, so stehe es in der Bauausschreibung. Höchstens drei bis vier Tage dürfe die Zufahrt blockiert sein. Grundsätzlich sei gesunden Anwohnern jedoch zumutbar, dass sie bis zu anderthalb Kilometer Fußweg in Kauf nehmen, um auf ihr Grundstück zu kommen. Details müssten aber zwischen Anwohnern und Baubetrieb geregelt werden. In den konkreten Bauablauf will sich die Stadt nicht einmischen. Zu groß ist die Sorge, dass das Bauunternehmen deshalb zusätzliche Kosten anmeldet.

Der ausführende Baubetrieb in Nauwalde ist die Strabag. Deren Bauleiter Ulrich Jackstien hatte bereits vor einigen Wochen betont, dass sein Unternehmen versuche, den Anwohnern die Zufahrt zu ermöglichen. Dass das nicht immer möglich sei, unterstreicht Jackstien jetzt erneut. Für die Verärgerung der Anwohner habe er Verständnis, sagt der Bauleiter. Auch Jackstien spricht von schwierigen Zuständen: Eine solch lange Baustrecke – der erste Bauabschnitt misst rund einen Kilometer – sei selten. Außerdem sei die gesamte Maßnahme komplex, weil alle Medien ausgetauscht würden. Nach der Vergabe des Bauauftrags sei noch das Verlegen einer Gasleitung hinzugekommen, die das ganze Unterfangen nochmals verkompliziere.

Keiner darf rein – eigentlich

Was die Zufahrt angehe, macht Ulrich Jackstien allerdings klar: Streng genommen dürfe niemand in die voll gesperrte Baustelle einfahren – auch Anlieger nicht. Ausgenommen seien Baufahrzeuge und alle, die im hoheitlichen Auftrag unterwegs sind: Feuerwehr, Polizei, Rettungskräfte. Was die Strabag gewährleiste, sei die Zuwegung zu Fuß. In der Praxis dulde die Baufirma aber den Autoverkehr der Anlieger. Man wolle mit den Nauwaldern auskommen, betont der Bauleiter. Dass Anwohner die Bauleute zum Kaffee einladen, ist für Jackstien ein Zeichen, dass das auch klappt.

Die Aussagen von Stadt und Baubetrieb stellen Anwohner Steffen Hanisch indes nicht zufrieden. „So lange darf nicht gesperrt werden“, meint er. Hanisch findet es unzumutbar, dass er bis zu anderthalb Kilometer zum Auto laufen soll. Für gehbehinderte Senioren sei das kein Zustand, genauso wenig für Pflegedienste, die in den Ort kommen. Er bleibt bei seiner Forderung nach einer möglichst buckelfreien Zufahrt.

Bauleiter Ulrich Jackstien erklärt, die Strabag werde die Piste plan schottern. Allerdings erst, wenn die Temperaturen für längere Zeit unter null Grad sinken. Unter den jetzigen Umständen mache das jedoch nicht viel Sinn. – Um den Bauablauf zu erklären, hat die Strabag jetzt angeboten, in nächster Zeit eine Infoveranstaltung in Nauwalde abzuhalten – vorausgesetzt, die Stadt lade die Anwohner dazu ein. Ansonsten könnten sich Anwohner mit Fragen auch direkt an den Betrieb wenden, zum Beispiel über den Briefkasten am Baucontainer, sagt der Bauleiter. Und auch bei der donnerstäglichen Bauberatung um 14 Uhr stehe man dafür zur Verfügung.

zur Startseite