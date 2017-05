Ärger über Brache im Stadtzentrum Seit die „Pappe“ abgerissen ist, wuchert das Grundstück zu. Der Eigentümer will jetzt auf die Stadt zugehen.

Wo einst die „Pappe“ stand, sprießt jetzt Unkraut. © Eric Weser

Bei diesem Grundstück greift Bürgermeister Jochen Reinicke (parteilos) zum Kraftausdruck. „Wie Scheiße“ sehe es an der Ecke von Rathausstraße und Anton-Günther-Weg aus, sagte er im jüngsten Stadtrat wörtlich. Zuvor hatte sich Stadträtin Erika Keil (Freie Wähler) wegen des dortigen Zustands erkundigt.

Gemeint ist das Areal, auf dem bis vor etwa zwei Jahren das Einkaufszentrum „Pappe“ stand. Der leer stehende Flachbau war 2015 abgerissen worden. Inzwischen hat auf dem Grundstück die Natur die Oberhand gewonnen. Unter anderem wachsen Beifuß-Pflanzen hinter dem Bauzaun, der die Fläche umgibt. In Gröditz ist man darüber vor allem verärgert, weil sich die Stadt momentan wegen ihres 800-jährigen Jubiläums überall herausputzt.

Zwar sehe er den Eigentümer in der Pflicht, machte Stadtchef Reinicke im Stadtrat klar. Solange von dem Grundstück keine Gefahr ausgehe, könne die Stadt jedoch nichts tun. Die Stadt sei aber dran und habe dem Eigentümer geschrieben. Wenn der „seinen Mist“ aber nicht wegräume „können wir bloß traurig zuschauen.“

Pflege durch Stadt-Mitarbeiter?

Jens Neumann – einer von zwei Grundstückseigentümern – bestätigt, dass er Post von der Stadt bekommen hat. Der Unternehmer aus Nünchritz zeigt sogar Verständnis für die Kritik am Zustand der Fläche. Es sei ihm aber nicht möglich, das Grundstück so zu pflegen, wie es gewünscht werde. Er sei jedoch flexibel und habe kein Problem damit, dem Gröditzer Bauhof Zugang zu gewähren, damit der die Fläche für das Stadtjubiläum in Schuss bringen kann.

Eigene Pläne für das Grundstück hätten er und sein Co-Eigentümer nicht, sagt Neumann. Eine Investition sei nicht geplant. Deshalb komme ein Verkauf nach wie vor infrage. Interessenten habe es auch schon gegeben, doch die hätten sich bisher nicht wieder gemeldet.

Auf einen Preis für die voll erschlossenen 1 000 Quadratmeter in innerstädtischer Lage will sich der Co-Eigentümer nicht festlegen. Sollte aber jemand zu ortsüblichen Preisen Interesse an dem Areal haben, könne man über einen Verkauf reden, sagt Jens Neumann. Im Geoportal des Landkreises Meißen wird für diese Gegend derzeit ein Bodenrichtwert von 32 Euro je Quadratmeter veranschlagt.

Wegen der Kritik am Zustand der Fläche will Jens Neumann jetzt zunächst den Kontakt zur Stadt Gröditz suchen. Es sei besser, miteinander als übereinander zu sprechen. (SZ/ewe)

