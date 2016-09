Ärger nach Missbrauchs-Vorwürfen Nach einer Strafanzeige wehrt sich die Kindereinrichtung gegen den Vorwurf, Eltern nicht informiert zu haben.

Blick auf den Eingangsbereich der Kita Villa am Kirschberg. © Sebastian Schultz

Ein angeblicher Missbrauchsfall in der Kita Villa auf dem Kirschberg zieht Kreise. Der Trägerverein hat sich am Montag an die SZ gewendet – möchte aber nicht namentlich zitiert werden. Der Verein wehrt sich aber gegen den Vorwurf, Eltern nicht informiert zu haben. So habe man sich mit dem Elternrat darüber abgestimmt. Verschiedene Eltern seien informiert worden. Allerdings wolle man das Thema sehr sensibel behandeln, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Nach Abschluss der Ermittlungen gäbe es dann auch eine Elterninformation.

Freitagnachmittag habe man die Stadt vom Vorfall informiert. Rathaussprecher Uwe Päsler hatte am Freitag der SZ gesagt, davon keine Kenntnis zu haben. Am Montag präzisierte er: Die Kita in freier Trägerschaft sei nicht gegenüber der Stadt rechenschaftspflichtig, sondern dem Landesjugendamt. „Dieser Informationspflicht ist der Trägerverein unseres Wissens nach ordnungsgemäß nachgekommen.“

Der am Sonnabend von der SZ zitierte Rechtsanwalt Sebastian Lohse von der Anwaltskanzlei BSKP legt unterdessen Wert darauf, nicht den Trägerverein der Kita zu vertreten – sondern die Familie des mutmaßlichen Opfers. Er sei erstaunt darüber, dass der Trägerverein bei der SZ-Anfrage am Freitag auf ihn verwiesen habe. Nähere Angaben will er mit Hinweis auf seine Verschwiegenheitspflicht nicht machen.

zur Startseite