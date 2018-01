Ärger nach der Bierdusche Bei einem Auftritt in einer Schlagerdisko in Botttrop steigt Sängerin Maite Kelly auf den Tresen und verschüttet Bier über die Gäste. Das hat Folgen.

Frohnatur Maite Kelly. © dpa

Köln. Es sollte ein Spaß sein. Doch jetzt bekommt Maite Kelly (38) Ärger. Die Sängerin war bei dem Auftritt in einer Schlagerdisko in Botttrop am Freitag auf den Tresen gesprungen und hatte mehrmals Bier auf die Partygäste geschüttet.

Einige Fans fanden die Bierdusche lustig, andere ganz und gar nicht. Dennis Hammer ist einer von ihnen. Seinen Ärger über den Auftritt kommentiert er bei Facebook so: „Asozial hoch drei ist noch untertrieben.“ Ein anderer Gast verlangt Schadensersatz von der Sängerin – sein Smartphone bekam Bier ab. Es habe jetzt einen Wasserschaden und sei komplett funktionsuntüchtig.

Auf Instagram hat die Sängerin sich jetzt selbst zu Wort gemeldet, entschuldigt sich bei den Fans, die sie mit ihrer Aktion außer Fassung gebracht hat, und erklärt, was es mit der Bierattacke auf sich hatte. „Auf der Bühne bin ich für die Menschen da, also steige ich auch mal auf den Tresen, damit die weiter hinten mich sehen können, dafür sind sie doch gekommen“, so die Sängerin. Die Bierspritzer erklärt sie damit, dass auch bei den Kelly-Konzerten immer viel mit Wasser rumgespritzt wurde. „Hier ist wohl das Happy Kind in mir ausgebrochen.“ (SZ mit dpa)

