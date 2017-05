Ärger mit wilden Müllkippen Hohnsteins Ordnungsamt geht verstärkt gegen illegale Ablagerungen vor. Um die Verursacher zu finden, braucht die Stadt aber Hilfe.

Müll im Wald – nur selten sind die Verursacher solch wilder Kippen zu ermitteln. Dann zahlen alle die Kosten für die Entsorgung des Unrats. © Marko Förster

Ob Grünschnitt, Teppichboden, Schlachtabfälle, Sessel oder Bauschutt – immer wieder finden sich wilde Müllkippen in Hohnsteins Wäldern. Einige davon liegen direkt an Feldwegen oder Rastplätzen, die gut mit dem Fahrzeug zu erreichen sind. Die Sachen werden bei Nacht-und-Nebel-Aktionen entsorgt. Und das vor allem an touristisch markanten Punkten, wie unter anderem am Parkplatz Hocksteinschänke.

Die Eigentümer der Flächen sind erbost, denn letztlich müssen sie den Müll selbst wegschaffen (lassen). Für die Stadt tun das Mitarbeiter des Bauhofes. Die Entsorgungskosten muss Hohnstein, also der Steuerzahler, tragen. Deshalb will das Ordnungsamt jetzt verstärkt gegen Müllsünder vorgehen. Dazu muss die Behörde derer erst einmal habhaft werden. Und das ist in den meisten Fällen nicht einfach. Das Ordnungsamt hofft deshalb auf Hinweise aus der Bevölkerung. Anwohner sollten wachsamer sein und mögliche Beobachtungen dem Hohnsteiner Ordnungsamt mitteilen.

Wichtig sei vor allem, sich Fahrzeugtyp, Kfz-Kennzeichen sowie Datum und Uhrzeit der Müllsünde zu notieren. Darüber hinaus informiert die Stadtverwaltung verstärkt darüber, wie Abfall legal und kostenlos entsorgt werden kann, und verweist dabei auf den Abfallkalender. (SZ/aw)

zur Startseite