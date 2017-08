Ärger mit Umleitung in Walddorf An die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Umleitungsstrecke fühlen sich nicht alle Autofahrer gebunden.

Wegen überhöhter Geschwindigkeiten gibt es Ärger auf der Umleitung in Walddorf. © dpa

Walddorf/Eibau. Viele Autofahrer halten sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer auf der Umleitungsstrecke in Walddorf. Das stellt die Gemeindeverwaltung fest. Seit Ende Juni und voraussichtlich noch bis Ende des Jahres wird an der B 96 in Eibau an einem Durchlass und der Straße nahe dem Gasthof „Ameise“ gebaut. Autos werden über Walddorfer Ortsstraßen umgeleitet. In Walddorf gilt generell Tempo 30. Aber nicht nur dagegen verstoßen etliche Autofahrer, hat die Gemeindeverwaltung beobachtet. Es werde auch entgegen der Fahrtrichtung durch die Einbahnstraße gefahren. Auch die Tonnagebegrenzung werde missachtet. Die Gemeinde hat beim Landkreis, der für die Umleitung zuständig ist, gefordert, dass hier verstärkt kontrolliert wird. Mehrere Kontrollen habe es daraufhin bereits gegeben. Das bestätigen auch Anwohner. Bewohner haben auch beobachtet, dass immer mehr Autos durch Walddorf fahren. „Es hat sich wohl herumgesprochen, dass es hier langgeht“, sagen sie. Denn die offizielle Umleitung für den überörtlichen Verkehr hat der Landkreis über die S 148 und Neueibau ausgewiesen. Die Strecke durch Walddorf ist nur für Einwohner gedacht, und diejenigen, die Walddorf erreichen müssen. Bürgermeister Michael Görke (parteilos) appelliert an alle Autofahrer, vor allem in der Ortschaft umsichtig zu fahren – und an die Einwohner, Temposünder zu melden. (szo/rok)

