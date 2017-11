Ärger mit Straßenbau In Neuhermsdorf ist bei der Erneuerung des Straßenbelages etwas schiefgelaufen. Nun hat die Stadt die Notbremse gezogen.

Die Stadt Altenberg hatte mithilfe von Fördermitteln in diesem Jahr Tausende Euro zur Verfügung, um Straßen und Wege in Ordnung bringen zu können. Die meisten Maßnahmen sind abgeschlossen bzw. stehen kurz vor der Fertigstellung, sagt Frank Gössel von der Stadtverwaltung. Das betrifft zum Beispiel die Rathausstraße in Altenberg, den Sonnenhang in Oberbärenburg, die Bergstraße in Altenberg und die Ahornallee in Oberbärenburg. Doch bei einer Baustelle ist etwas schiefgelaufen.

Im Ortsteil Neuhermsdorf sollten Schäden vom letzten Winter beseitigt und ein Teil der Bahnhofstraße einen neuen Belag bekommen. Doch Stadtrat Tino Hauffe aus Rehefeld-Zaunhaus (Freie Wähler) konnte nicht fassen, was er sah. „Das ist eine Katastrophe, was dort gemacht wurde“, schimpfte er in der Oktober-Sitzung im Altenberger Stadtrat. Lufteinschlüsse im Asphalt, Huckel auf der Straße …, zählte er auf. Zur jüngsten Sitzung am Montag legte er noch einmal nach: „Da wurde ja nicht mal abgefräst, sondern nur was oben drauf geknallt.“ Kritik kam auch direkt aus Neuhermsdorf, die die SZ-Lokalredaktion erreichte.

Inzwischen war Bauabnahme. Und die Stadt hat die Straße, wie die Firma sie übergeben wollte, in dem Zustand nicht akzeptiert. „Die Mängel wurden aufgenommen“, informierte Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler). Außerdem sei die Auszahlung gekürzt und eine Summe zur Gewährleistung einbehalten worden. „Wir hoffen, dass das im Frühjahr von der Baufirma gemacht wird.“ Sollte das nicht geschehen, hätte die Stadt zur Sicherheit die Gelder einbehalten, um im Notfall – wovon derzeit niemand ausgeht – die Straße selbst in Ordnung bringen zu können.

