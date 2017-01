Ärger mit gelben Säcken geht weiter Es gibt in vielen Orten Probleme mit dem Abholen des Verpackungsmülls. Dipps will Sammelstellen einrichten.

Im Unterdorf von Obercunnersdorf liegen auch gelbe Säcke rum, die nicht abgeholt wurden. Die Stadtverwaltung Dipps denkt über eigene Sammelstellen nach. © Frank Baldauf

Am Mittwoch kam Sturm auf im Osterzgebirge und verschärfte damit das Problem mit den gelben Säcken, die in den letzten Tagen nicht ordentlich abgeholt wurden und teilweise noch an den Straßenrändern liegen. Davon ist nicht nur Dippoldiswalde betroffen, wie am Mittwoch berichtet, sondern auch Altenberg und der Klingenberger Ortsteil Obercunnersdorf. „Dort ist im Niederdorf ein großer Haufen einfach liegengeblieben“, teilte Hartmut Kaudela aus Obercunnersdorf mit.

In Altenberg am Fernblick und am Schellerhauer Weg beispielsweise sind ebenfalls gelbe Säcke liegengeblieben. „Das kann ich gar nicht verstehen“, sagt Marina König, die dort wohnt. „Am Freitag, als bei uns die gelben Säcke geholt wurden, war gutes Winterwetter. Da gab es überhaupt kein Problem, die Säcke abzuholen. Und wenn es da nicht geklappt hat, wäre am Sonnabend immer noch die Möglichkeit für eine Extrarunde gewesen. Da war Spitzenwetter. Das Argument mit dem schlechten Winterwetter kann ich überhaupt nicht verstehen.“ Als sie sich an die Firma Kühl gewandt hat, erhielt sie die Auskunft, dass erst in 14 Tagen wieder gelbe Säcke abgeholt würden.

Ein Nachhaken der Sächsischen Zeitung beim Dualen System Deutschland brachte aber ein besseres Ergebnis. Demnach ist für Freitag dieser Woche, also den 13. Januar, eine Extra-Sammeltour für die übriggebliebenen gelben Säcke in Dippoldiswalde und Altenberg vorgesehen. Wenn jedoch das Wetter nicht richtig mitspielt, dann besteht wieder die Gefahr, dass die Säcke unter Schnee nicht zu finden sind.

Dem will Dippoldiswalde jedoch vorbeugen. Hier gibt es Pläne, Sammelstellen für die gelben Säcke einzurichten. Denn das Winterwetter macht in mehrfacher Hinsicht Probleme beim Einsammeln der Säcke. Zum einen sind diese manchmal unter Schnee versteckt, sodass sie übersehen werden. Zum anderen sind wegen Eis und Schnee vor allem enge oder steile Gassen für die Müllfahrzeuge nicht passierbar. Deswegen bleibt in solchen Nebenstraßen eher einmal etwas liegen als an Hauptstraßen.

Falls diese Probleme im Winter andauern, macht sich die Stadtverwaltung Dippoldiswalde Gedanken um eine Lösung. Möglich wäre, dass Sammelstellen für die Säcke an den größeren Straßen eingerichtet werden. Dort müssten die Bürger ihre Wertstoffe hinbringen, und es besteht die Hoffnung, dass sie auch unkompliziert abgeholt werden können. Details stehen dafür aber noch nicht fest. Diese werden erst noch festgelegt. Darüber wird noch einmal separat informiert, teilte Ordnungsamtsleiter Marcel Hänchen mit.

Das derzeitige Problem aber besteht weiter. Im Laufe des Mittwochs kam Sturm auf, zuerst blies er in den Höhenlagen in Altenberg, im Lauf des Tages auch in Dippoldiswalde und Obercunnersdorf. „Wir wissen dann ja, was passiert. Der Wind fledert die Säcke samt Inhalt durch die Gegend. Die fliegen über den Harsch, werden aufgerissen und der Inhalt verteilt sich in der Landschaft. Abzuholen ist dann nichts mehr“, stellt Marina König trocken fest.

