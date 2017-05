Ärger mit der Straßensperrung Der Ziegelweg in Niesky bekommt eine neue Asphaltdecke. Das freut nicht jeden Anlieger, sondern bringt für ihn Probleme.

Wegen des Straßenbaues ist der Ziegelweg dieser Tage gesperrt. © andré schulze

Dieser Tage bekommt der Ziegelweg in Niesky eine neue Asphaltschicht, zumindest auf Teilstücken. Für die Anlieger sollte das erfreulich sein, dass die Stadt Niesky jetzt für einen besseren Straßenzustand sorgt. Aber da die Arbeiten eine Sperrung der Straße zur Folge haben, sorgen sich die Geweebetreibenden um die Zufahrt zu ihren Firmen. Denn dass eine Vollsperrung der Straße sein soll, hat Fuhrunternehmer Rainer Kindermann am Sonnabend aus der SZ erfahren. „Warum werden wir nicht durch die Stadt informiert, dass eine Vollsperrung erfolgt und an welchen Tagen“, fragt er sich. Schließlich ist dort nicht nur sein Lkw untergestellt, sondern wird auch die SZ auf fünf Pkw umgeladen, die die Zeitungen zu den Boten bringen. Also betrifft die Sperrung nicht nur ihn, sondern auch weitere Kraftfahrer.

Bisher habe zwar die Anlieferung geklappt, auch weil die Bauarbeiter zumindest für die Anlieger ein Durchkommen ermöglichen. Das bestätigt gleichfalls Denis Führich, Inhaber eines Fachgroßhandels für Heizung, Sanitär und Baustoffe. Bei ihm sei die Kundenfrequenz weitaus höher, hinzu kommen die Anlieferungen. Auch er bemängelt, dass die Stadt nicht rechtzeitig über Sperrungen informierte. So war der Ziegelweg von der B 115 aus gesperrt und die Kraftfahrer mussten den Weg durch Niesky oder über die Spitzkehre suchen.

Vonseiten des Straßenbauunternehmens STB See heißt es, dass Handzettel an die Anlieger bereits vergangene Woche verteilt wurden, die auf die Sperrungen hinweisen. Die Arbeiten am Ziegelweg sollen bis zum Mittwoch aber beendet sein. In der Tiefbauverwaltung der Stadt Niesky war am Montag niemand zu erreichen, der Auskunft darüber geben konnte.

