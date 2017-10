Ärger mit den gelben Säcken Sie sind dünn und reißen schnell. Warum ist das so? Und was sagt Abfallentsorger Remondis in Quersa dazu?

Aufgeplatzte gelbe Säcke in einem Wohngebiet. Darüber ärgern sich viele Anwohner, besonders dann, wenn die Säcke nicht gleich abgeholt werden. © Sebastian Schultz

Immer wieder berichten SZ-Leser in Großenhain und Umgebung, dass sie sich über die gelben Säcke ärgern. Sie werden scheinbar immer dünner und gehen oft sogar schon kaputt, wenn man sie von der Rolle abreißt. Beim Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE) ist dieses Ärgernis bekannt.

Auch wenn er die Müllentsorgung in den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz/Osterzgebirge organisiert, so weist der Verband die Verantwortung für die Beschaffenheit der gelben Säcke weit von sich. „Der Zweckverband ist für die Bereitstellung und die Sammlung der gelben Säcke im Landkreis Meißen nicht zuständig, sondern das Entsorgungsunternehmen Remondis“, sagt ZAOE-Pressesprecherin Ilka Knigge.

Das Quersaer Entsorgungsunternehmen Remondis sei wiederum von „Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland“ beauftragt worden, Verpackungen aus Plaste, zum Beispiel Joghurtbecher, Leichtmetall wie Konservendosen und Verbundmaterial wie Milchtüten in den gelben Säcken einzusammeln.

Für andere Zwecke genutzt

„Wir sind nur der Dienstleister vom Grünen Punkt“, sagt Remondis-Geschäftsführer Thomas Schiefelbein. Die Größe und geringe Reißfestigkeit der gelben Säcke folge den Vorgaben der Dualen System Deutschland GmbH. Das bestätigt dessen Pressesprecher Norbert Völl in Köln. „In den 90er Jahren waren die gelben Säcke sicher etwas fester“, sagt er. „Aber wir haben festgestellt, dass weniger Säcke zurückkommen, als wir ausgegeben haben.“ Das resultiere aus einer anderen Beobachtung. „Je stabiler wir sie machen, umso mehr werden sie für andere Zwecke benutzt“, so Völl. Deshalb sei die Entscheidung, ob man die Verpackungssäcke stärker macht oder dünn lässt, immer auch ein Balanceakt.

Drei bis vier Kilo Leichtverpackung sollen die gelben Säcke aushalten und in den automatisierten Sortieranlagen leicht zerreißbar sein. Doch viele Verbraucher entsorgen in den gelben Mülltüten nicht nur Verpackungen. Auch kaputte Regenschirme, Baustoffe und Sondermüll landen in den gelben Säcken. Weil der Umgang mit ihnen offenbar kompliziert ist, wollen Die Grünen ihn im Falle einer Regierungsbeteiligung sogar gänzlich abschaffen und ein bundesweit einheitliches Müll- und Recyclingsystem einführen.

Ab 2022 flächendeckend Tonnen

Sollte das so kommen, wäre das vielleicht auch gut für die Umwelt. Denn wenn herausgestellte Säcke reißen, wie jetzt in Freitelsdorf moniert, und der Inhalt sich übers Wochenende auf den Straßen verteilt, weil die Abholung nicht termingerecht erfolgte, sorgt das für Ärger im Dorf.

„Der ZAOE unterstützt das jetzige System, indem wir die Sammeltermine veröffentlichen und unsere Bürgerinnen und Bürger zur richtigen Abfalltrennung beraten“, so Ilka Knigge vom Verband. „Unsere Forderung zur Einführung einer flächendeckenden gelben Tonne, die solche Probleme wie die zu dünnen Säcke lösen würde, wurde von den zehn Systembetreibern bisher aus Kostengründen abgelehnt.

Leider auch für die neue Vertragszeit ab nächstem Jahr. Mit dem eben erst in Kraft getretenen Verpackungsgesetz besteht für den ZAOE jedoch die Möglichkeit, ab 2021 die Art der Sammlung – Tonne oder Sack – vorzuschreiben. Die Tonnen sollen, so Geschäftsführer Raimund Otteni, bis auf wenige platzbedingte Ausnahmen 2022 flächendeckend eingeführt werden.

