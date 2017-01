Ärger mit dem Streusalz In der Chemikalie sieht mancher Grundstücksbesitzer ein schnelles Hilfsmittel. Doch das kann teuer werden.

Wenn es mal ganz dick kommt. In Riesa ist Streusalz verboten, doch unter bestimmten Umständen in geringen Mengen erlaubt. Es besteht vor allem aus Koch- oder Steinsalz, also Natriumchlorid, und hat eindeutig negative Auswirkungen auf Umwelt, Mensch und Tier, sorgt für große Schäden an Gemäuern sowie im Erdreich und belastet das Grundwasser. © Symbolbild/dpa

Er schwört auf Auftausalz, der Herr M. Drauf mit den weißen Körnern auf Eis und Schnee. Dann den ganzen Matsch zur Seite geschoben. Schon hat er seine Ruhe. Herr M. will weder seinen richtigen Namen noch den Wohnort in der Zeitung sehen. Irgendwo hat er mal gehört, dass das verboten ist, was er da macht.

Dabei ist er nicht allein. Salz marsch, denken offensichtlich immer mehr Leute, die fürs Räumen und Streuen auf Fuß- und Radwegen verantwortlich sind. Das Bild taucht immer wieder auf den Gehwegen im Landkreis auf: Hier breite aufgetaute Flächen, offensichtlich die Folge von Salz. Daneben Schiebeschildspuren und Flocken-Überbleibsel, abgestumpft mit Sand oder Splitt.

Dabei verbieten die meisten Gehwegsatzungen aus Umwelt- und wirtschaftlichen Gründen den Streusalz-Einsatz – so auch in Riesa. „Die Verwendung von auftauenden Mitteln (Salz oder salzhaltige Stoffe) ist grundsätzlich verboten“, heißt es da. Allerdings gelten Ausnahmen „auf Treppen, Rampen, Gefälle- oder Steigungsstrecken sowie auf ähnlichen Gefahrenstellen“, erklärt Stadtsprecher Uwe Päsler. Die Sicherheit der Passanten sei „ immer oberstes Gebot“. Das hängt auch mit der Haftung der Grundstückseigentümer zusammen. Sie müssten bei Unfallschäden nachweisen, dass ein ausreichender Winterdienst – wie auch immer – erfolgt ist. Auf dem normalen Gehweg ist Salz allerdings grundsätzlich nicht erlaubt, betont Päsler.

Auch die AGV, die in Riesa den Winterdienst übernimmt, setzt das Salz sparsam ein. Die Winterdienstfahrzeuge passen die eingesetzte Menge ohnehin automatisch den Gegebenheiten an. Und auf den Gehwegen? „Im Normalfall wird Splitt oder Ulopor eingesetzt, ein Blähschiefer, der extrem leicht ist und somit den Umweltbedürfnissen besser gerecht wird“, erklärt AGV-Geschäftsführer Roland Ledwa. Grundsätzlich stimme sich das Unternehmen mit den einzelnen Auftraggebern darüber ab, welche Streumittel bei welcher Wetterlage eingesetzt werden sollen.

Ob sich die Grundstückseigentümer an das Streusalz-Verbot halten, wird in Riesa von der Straßenaufsicht des Stadtbauamtes kontrolliert, erklärt Uwe Päsler. „Sand und Splitt sind in Ordnung, die Wege müssen natürlich nach der Schneeschmelze wieder gereinigt werden.“ Verstöße habe die Stadt zuletzt nicht festgestellt. Sollte jemand beim Einsetzen von Streusalz erwischt werden, könnte die Stadt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten. „In der Praxis ist der Nachweis des Vergehens natürlich schwierig“, räumt der Stadtsprecher ein. „In der Vergangenheit haben es unsere Mitarbeiter im Einzelfall deshalb bisher auch bei Ermahnungen belassen.“

Dass immer mehr Streusalz auf Gehwegen und Straßen landet, sieht Brigitte Heyduck von der BUND-Ortsgruppe Radebeul sehr kritisch. Sie spricht von fehlendem Problembewusstsein. Und darüber, dass die Geschäfte Salz in großen Mengen verkaufen, ohne die Kunden auf Schwierigkeiten wie das vielerorts gültige Verbot aufmerksam zu machen. Die Schäden für die Umwelt seien seit Jahrzehnten bekannt. Beispielsweise bei Straßenbäumen, die ohne das Salz deutlich besser gedeihen würden. Nicht zu vergessen die negativen Folgen für Tiere, für Schuhe und Autos. Deshalb sollte Salz die Ausnahme bleiben, beispielsweise an steilen Straßen.

Coswigs Ordnungsamtschef Olaf Lier sieht nicht nur Tiere und Anpflanzungen in Gefahr, sondern auch Fußwege und Straßen selbst. Wenn das Salz hineinsickert in Beläge, die später reißen. Zu viel Salz bedeutet für ihn, Probleme zu verschieben. Vom Winter in den Sommer, vom eigenen Grundstück zum Nachbarn. Wenn Salz hoch konzentriert verwendet wird, der Schnee taut, das Ganze wegfließt und verdünnt woanders wieder gefriert. Deshalb verlangt die Stadtsatzung, Streusalz nur im Ausnahmefall einzusetzen. Stellt die Stadt Schäden durch Salz fest, könne es schon mal eine Anzeige geben. Ganz Unbelehrbare werden zur Kasse gebeten, auch das hat es schon gegeben, sagt Olaf Lier.

Die meisten Städte im Kreis setzen Salz sparsam ein, auf den Hauptstraßen, wo Buslinien fahren, vor den Krankenhäusern. Wo früher teilweise noch bis zu 40 Gramm pro Quadratmeter aufgebracht wurden, ist es heute höchstens die halbe Menge. Aus Moritzburg heißt es, die Anliegerpflichten würden routinemäßig kontrolliert, insbesondere die Verwendung des Streugutes.

Damit es nicht erst so weit kommt, wie die Berliner Umweltbehörden im Internet ankündigen. In der Bundeshauptstadt ist der Streusalz-Einsatz generell verboten, wird mit Bußgeld bis zu 10 000 Euro belegt.

