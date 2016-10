Ärger mit dem Ebersbacher Bolzplatz Weil immer wieder Bälle auf einem Scheunendach landen, wird ein Fußballtor abgebaut. Aber nur über den Winter.

Weil immer wieder Bälle auf einem Scheunendach landen, wird ein Fußballtor abgebaut. © Symbolbild/Klaus-Dieter Brühl

Der Ortschaftsrat hat Ärger wegen des Bolzplatzes an der Ebersbacher Sporthalle. Klaus Portig, der neben dem Bolzplatz wohnt, moniert, dass immer wieder Bälle auf dem Dach eines Seitengebäudes landen und dieses beschädigen. „Mir wurde schon wieder das Dach zerschossen“, sagte er in der Sitzung des Ortschaftsrates. „Wenn das repariert werden muss, sind das immer Experimente. Was passiert, wenn dabei mal einer runterfällt?“

Der Ortschaftsrat hat deshalb beschlossen: Noch in dieser Woche wird das Fußballtor an der Seite zum Anwesen abgebaut, um kurzfristig die Ursache zu beseitigen. Bis zum Frühjahr soll der Ballfangzaun erhöht werden. Außerdem soll geprüft werden, ob die Tore gegen weniger geräuschvolle getauscht werden können.

Eigentlich entspricht der Ballfangzaun den DIN-Normen, betonte Ortsvorsteher Jürgen Müller. Es soll nun eine Möglichkeit erarbeitet werden, wie der Zaun erhöht werden kann, ohne dass die Sicherheit der Nutzer leidet. Ein Lärmfaktor sind außerdem die Tore. Diese sind komplett aus Metall gefertigt und praktisch unzerstörbar. Aber die Rohre hallen lange nach, wenn ein Ball einschlägt. Es gebe Tore aus Recyclingmaterial mit Ballfangnetzen, die deutlich leiser seien, so Müller. Diese könnten bis zum Frühjahr auf dem Bolzplatz aufgebaut werden.

Eine Schließung des Platzes komme aber nicht infrage, so Müller. Auch die anderen Ortschaftsräte machten klar, dass man auf jeden Fall an dem Bolzplatz festhalten werde. Klaus Portig ist nicht grundsätzlich gegen den Platz, wie er sagte. „Aber er muss für beide Seiten sicher sein.“

Die Ebersbacher hatten vor zwei Jahren den neuen Bolzplatz eingeweiht, um eine Spielmöglichkeit für die Kinder und Jugendlichen des Ortsteils zu schaffen. Auf einer Wiese daneben wurden noch zwei zusätzliche Fußballtore aufgestellt. Im Frühjahr ist noch der Bau eines Spielplatzes für Kleinkinder auf dem Gelände geplant, sagte Müller. Döbeln erwartet dafür Fördermittel aus dem Leader-Fonds zur ländlichen Entwicklung.

