Ärger in der Dorfidylle Der Teich in Zeithain wird häufig zum Angeln und Baden genutzt – das stört die Anwohner gewaltig.

Das Areal um den Oberen Teich in Zeithain wurde erst 2014 saniert und gleichzeitig auch ein neuer Spielplatz gebaut. Das Gelände wird nun rege genutzt – was für Verstimmungen sorgt. © Sebastian Schultz

Viel Grün, Sitzbänke, Teich und Spielplatz – Zeithains Dorfmitte ist der perfekte Platz, um den Frühling zu genießen. Zum Leidwesen der Anwohner. Die beschweren sich nämlich immer öfter über Lärm und Müll am Teich. „Es ist viel zu laut. Viele Nachbarn halten sich nachmittags nicht mehr gern in ihrem Garten oder auf der Terrasse auf“, erzählt eine Anwohnerin. Denn ab um drei kommen regelmäßig zunächst die kinderreichen Familien aus dem nahe gelegenen Neubaugebiet und später die Jugendlichen, die über ihre Handys gern und oft laute Musik hören, sagt sie. Auch am Wochenende werde es oft richtig laut. Besonders ärgert sie, dass hier nicht nur viel Alkohol konsumiert werde, sondern der Teich auch immer öfter zum Baden und Angeln genutzt wird. „Dafür ist er doch gar nicht gedacht“, so die Zeithainerin. Sie wünscht sich von der Gemeinde, endlich zu handeln – allerdings sieht man im Rathaus derzeit noch keinen Handlungsbedarf.

„Warum sollte man das Baden verbieten“, fragte Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos), als das Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates aufkam und BIG-Gemeinderat Heiko Wirkus vorschlug, entsprechende Verbotsschilder aufzustellen, weil sich die Nachbarn belästigt fühlen. Früher hätte es durchaus schon ähnliche Schilder gegeben. Um der aktuellen Situation gerecht zu werden, schlug Heiko Wirkus allerdings Piktogramme vor. Ob die tatsächlich aufgestellt werden, ist aber derzeit eher unwahrscheinlich.

Zwar gehöre der Gemeinde der Teich, und ihr obliegt auch das Fischereirecht, doch bisher seien dem Rathaus weder Fälle von Sachbeschädigung noch von übermäßigem Lärm bekannt. „Ich will das nicht kleinreden, ich würde das aber eher sportlich sehen“, so Bürgermeister Hänsel.

Zumal die Zahl der Asylbewerber in der Gemeinde, die für den Ärger wohl verantwortlich seien, sowieso zurückgeht. Im März lebten laut Gemeindeverwaltung noch 63 Asylbewerber in Zeithain – vor allem aus Eritrea, Pakistan, Afghanistan und Serbien. Die meisten von ihnen sind zwischen 18 und 30 Jahre alt, aber es gehören auch 15 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre dazu. Die Anwohner bestätigen die Aussagen des Bürgermeisters aber nur zum Teil: Tatsächlich hätten noch vor Monaten mehr junge Männer zum Beispiel aus Nordafrika ihre Freizeit am Dorfteich verbracht. „Die meisten von ihnen sind aber jetzt weggezogen“, erzählt die Zeithainerin. Dafür seien es jetzt vor allem Familien aus Osteuropa, aber auch oft Jugendliche aus dem Dorf. Man habe sich darüber schon öfter beschwert, sagt sie.

Allerdings liegen auch bei der Polizei keine Anzeigen vor. „Von Ruhestörungen am Teich höre ich das erste Mal“, erklärt Riesas Revierleiter Hermann Braunger gegenüber der Sächsischen Zeitung. Das letzte Mal seien seine Kollegen im März wegen Lärmbelästigung nach Zeithain ausgerückt, da ging es allerdings um einen zu lauten Fernseher. Hermann Braunger will sich zu dem Thema trotzdem noch einmal mit seinen Kollegen vom Zeithainer Polizeiposten besprechen. Und auch im Gemeinderat einigte man sich darauf, nun erst einmal zu klären, ob man wirklich von einer Belästigung sprechen könne. Denn dass der Teich ein beliebter Treffpunkt ist, ist unbestritten: „Es hat mich überrascht, wie viele es zum Teil sind“, so Gemeinderat Christian Wagner (CDU).

zur Startseite