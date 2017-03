Ärger beim Abwasserbau Die Arbeiten für die zentrale Erschließung von Görzig sorgen immer wieder für Kritik. Der Stadtchef hält dagegen.

Die Baustelle in Görzig. © Sebastian Schultz

Schon der dritte Platte binnen kurzer Zeit – „Görzig ist eine Zumutung!“ Heinz Schmitt (CDU) ärgerte sich im Stadtrat über die Zustände im Strehlaer Ortsteil. Dort wird seit vorigem Jahr das Netz für die zentrale Abwasserentsorgung gebaut. Was Spuren an Autos, aber auch den Wegen und Straßen hinterlässt. Mit der geforderten Asphaltierung der 380 Meter langen Pflasterstrecke an der Görziger Straße wird es aber anscheinend nichts. Die Stadt hat die Kosten schätzen lassen – 313 000 Euro. Das Problem sei der Unterbau. Der sei notwendig und treibe die Kosten hoch, erklärte die Stadtverwaltung.

Leerrohr – hier nein, dort ja

Für Unverständnis sorgt in Görzig zudem, dass beim Abwasserbau keine Breitband-Leerrohre mit verlegt werden. „Das ist schon deprimierend“, so Heinz Schmitt. Zumal im Stadtrat auch beschlossen worden war, dass beim derzeit laufenden Bau der Oschatzer Straße Leerrohre kommen. Anders als bei Görzig gebe es dafür jedoch Fördermittel, so die Stadt. Auch sprächen technische Gründe in Görzig dagegen – etwa der geringe Abstand zu anderen Medienleitungen, hatten Bauexperten erklärt.

Zu den derzeitigen Zuständen im baugeplagten Görzig sagte Stadtchef Jörg Jeromin (FWG): „Natürlich ist der zentrale Anschluss ein enormer Eingriff.“ Diese Variante sei aber gewollt gewesen. „Jetzt müssen wir mit den Folgen leben.“ Der Bau soll im Mai beendet werden. (SZ/ewe)

