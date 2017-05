Ärger auf der Kreuzung Bei einem Unfall um die Mittagsstunde entsteht jede Menge Blechschaden.

Am Mittwochmittag gegen 12.25 Uhr hat es auf der Kreuzung Berliner Straße/Karl-Marx-Ring in Riesa gekracht: Ein Peugeot 2006 (Fahrer 79) und ein Renault Megane (Fahrerin 72) fuhren aneinander. Durch den Aufprall entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

