Ärger auf der Hort-Baustelle Die Berufsgenossenschaft erteilt Auflagen – der Zeitplan gerät laut Gemeinde trotzdem nicht in Gefahr.

Immer wieder Aufregung auf Zeithains größter Baustelle: Schon diverse Aufsichtsbehörden besuchten in den vergangenen Wochen den Hortneubau an der Hauptstraße Zeithain. Was folgte, war ein kurzzeitiger Baustopp und diverse Auflagen. Zuletzt war die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft vor Ort. „Gesperrt haben wir die Baustelle nicht, aber wir haben einige Auflagen erteilt“, sagte der zuständige Mitarbeiter gegenüber der SZ. So gab es beispielsweise kleinere Lücken bei der Absperrung im Inneren des Rohbaus sowie Mängel bei der vorgeschriebenen Kontrolle der Elektrogeräte. Die Berufsgenossenschaft hat angekündigt, die Beseitigung der Mängel zu kontrollieren – sonst drohen der Baufirma Bußgelder. Die konkrete Kontrolle ist durchgeführt worden, weil eine Anzeige vorlag, heißt es.

Der etwa 1,4 Millionen Euro teure Hortneubau hatte planmäßig im März begonnen. Derzeit laufen noch die Arbeiten am Rohbau, die an eine Firma aus dem Landkreis Leipzig vergeben wurden, die bereits am Zeithainer Feuerwehrgerätehaus mitbaute. „Die Verantwortung liegt grundsätzlich bei der Firma, aber wir sind uns unserer Verantwortung als Auftraggeber natürlich bewusst“, sagt Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos) zu den Besuchen der Behörden, die auch in den wöchentlichen Bauberatungen eine Rolle spielen. Eventuelle Mängel seien durch Gespräche schnell abzustellen gewesen. „Wir haben keine Bedenken, wieder einen Auftrag an die Firma zu vergeben“, sagt der Bürgermeister deshalb. Die Arbeiten am Hort liegen laut Ralf Hänsel aktuell im Zeitplan.

