Ärger an Schulen Es rumort an einigen Radebeuler Schulen. Eltern beschweren sich, ihre Kinder hätten schlechte Bedingungen – andere Schulen würden von der Stadt bevorzugt. Wie ist die Situation wirklich?

Die gerade erst sanierte Grundschule Naundorf mit ihrem modernen Anbau.

Jeder, der ein Schulkind hat, muss nur durch die Stadt laufen, um zu sehen, welche Schulen modern und welche veraltet sind. Die zufriedenen Eltern – das Schulgebäude und seine Ausstattung betreffend – äußern sich üblicherweise gar nicht.

Jene, die ihre Kinder in Schulen schicken müssen, die im Modernisierungsstau stecken, werden, mittlerweile im Verbund mit der Lehrerschaft, immer lauter und greifen die Stadt als Verantwortliche dafür an. In Radebeul gibt es sechs Grundschulen, einschließlich einer evangelischen Grundschule, zwei Oberschulen und zwei Gymnasien. Der evangelische Schulverein möchte eine Oberschule einrichten.

Zufriedenheit herrscht dort, wo ordentlich investiert wurde

Am zufriedensten, ihre Schule als Bau betreffend, sind derzeit die Eltern und Lehrer an der Grundschule in Naundorf und am Gymnasium Luisenstift. Den Naundorfern wurde das historische Gebäude saniert. Sie bekamen dazu einen modernen Anbau. Vom Luisenstift wurde erst der Plattenbau aufwendig umgebaut. Jetzt steht das historische Gebäude zur Sanierung an. Dort sollen mit Anbauten Erweiterungsmöglichkeiten geschaffen werden. Insgesamt zweistellige Millionensummen hat die Stadt samt Fördergeldern für den Umbau und das Ergänzen der Gebäude ausgegeben und will sie noch ausgeben. Ein Kraftakt jeweils im Haushalt der Stadt Radebeul, auch beim Einwerben der Fördergelder vom Land Sachsen.

Auch die Gymnasiasten, deren Eltern und die Lehrer am Lößnitzgymnasium beschweren sich nicht. Das Hauptgebäude wurde energetisch saniert. Noch mehr Modernisierungskraft hat die Stadt ins Pestalozzihaus gesteckt. Im Sommer wurde das Haus mit neu gestalteten Räumen eingeweiht.

Noch geplante Investitionen an Schulen zurück 1 von 6 weiter Oberschule Radebeul-Mitte: Der Plattenbau im Hof wird komplett 2016/17 saniert, Bausumme 1,8 Millionen Euro. Gymnasium Luisenstift, Altbau: Komplexsanierung, Baubeginn 2016, Fertigstellung 2017/18, geplante Bausumme fünf Millionen Euro. Grundschule Oberlößnitz: Ersatzneubau für die Turnhalle 2016/17 für 2,1 Millionen Euro; Sanierung des Hortaltbaus und Erweiterung für insgesamt 2,3 Millionen Euro 2017/18. Grundschule Friedrich Schiller: Erweiterung oder Ersatzneubau, Bausumme und Fertigstellung noch offen. Grund- und Oberschule Kötzschenbroda: Angrenzende Flächen wurden angekauft, Bausumme und Fertigstellung noch offen, zusammenhängend mit Sanierungskonzept Radebeul-West. Lößnitzgymnasium: Brandschutz und Außenanlage, Bausumme und Fertigstellung noch offen.

Beschwerden gibt es auch nicht an den Schulen, die zumindest teilsaniert sind

An der Schiller-Grundschule wurde die Turnhalle vor sieben Jahren saniert. Der Schulhof entspricht heutigen Anforderungen. 2014/15 bekam das Hauptgebäude eine Fassadensanierung, der Brandschutz wurde modernisiert. Gleichzeitig bekamen alle Zimmer einen Schallschutz, wurden vorgerichtet und die Fußböden erneuert.

Die Oberschule in Radebeul-Mitte ist im Hauptgebäude schon 2005/06 umfassend saniert und modernisiert worden. Doch wegen des Drucks mit nachrückenden Grundschülern muss die Schule dringend erweitert werden. Der Plattenbau im Hof wird dafür derzeit ausgebaut. Die Grundschule Niederlößnitz hat schon vor über zehn Jahren eine neue Turnhalle bekommen. Im Schulgebäude und dem Außengelände wurde zumindest teilsaniert.

Voll unzufrieden sind vor allem Eltern und Lehrer an drei Schulen

Große Erwartungen hatte die Stadt mit einem Architektenwettbewerb 2009 zur Grundschule Oberlößnitz geweckt. Am Ende verschwand der Entwurf einer Dresdner Architektin mangels Geld in der Schublade. Seitdem wurde die Schule mit Containern erweitert, wurde der Schulhof saniert, gab es einzelne Modernisierungen im alten Schulgebäude. Ein klare Aussicht auf ein neues Schulgebäude gibt es nicht. Gebaut werden soll eine neue Turnhalle, der Hort saniert werden.

Noch unzufriedener sind die Lehrer, Eltern und Schüler an den Kötzschenbrodaer Schulen. Es fehlt an Räumen, die Toiletten befinden sich teils außerhalb des Gebäudes. Eltern und Lehrer waren bereits im Stadtrat, um zu protestieren und nach Aussichten zu fragen.

Die beiden Kötzschenbrodaer Schulen stehen auf dem Radebeuler Schulentwicklungsplan – beschlossen von den Stadträten – an letzter Stelle. Die Stadt verweist auf die Pläne im Sanierungsgebiet Radebeul-West.

In den Plänen ist ein Neubau eines Grundschulgebäudes zwischen Harmoniestraße und Hermann-Ilgen-Straße vorgesehen. Die Oberschule soll auf ihrem jetzigen Gelände und dem der jetzigen Grundschule modernisiert werden. Das Umsetzen dieser Pläne ist bis 2023 vorgesehen, dem Abschluss des Sanierungsgebietes. Den protestierenden Eltern geht das zu langsam. Ein Gespräch mit der Stadt ist angekündigt.

