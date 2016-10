Ärger an der Sternwarte Anwohner kritisieren, dass die Grünanlagen oft vernachlässigt aussehen. Und dass das Areal auch sonst nicht gerade attraktiv wirkt. Die Stadt will das ändern.

zurück Bild 1 von 2 weiter Da fliegt schnell mal was runter. In der Grünanlage an der Sternwarte in Radebeul landet immer wieder Abfall direkt neben dem Mülleimer. © Klaus-Dieter Brühl Da fliegt schnell mal was runter. In der Grünanlage an der Sternwarte in Radebeul landet immer wieder Abfall direkt neben dem Mülleimer.

Doch noch mehr stört es die Anwohner, wenn die Anlagen selbst ungepflegt aussehen. Da schauen auch die „Sterngucker“ lieber nach oben.

Auf dem Platz vor den Bänken an der Sternwartenaussicht liegen viele Zigaretenstummel. Kronkorken künden von nicht jugendfreiem Genuss. Und unter der Bank auf der anderen Grundstücksseite hat sich ein Stillleben mit Flaschen, Verpackungsresten und Bananenschale gebildet.

Von den Sternwartenbesuchern stammt das eher nicht. Sie gehen meist vom Parkplatz direkt zur Veranstaltung. Und Wanderer, die auf dem Weg zu Wackerbarth vorbeikommen, bewundern die tolle Aussicht und die gepflegten Grundstücke rundum. Mancher hat da vielleicht schon mal was liegen lassen. Ein Stück Papier, eine Plastiktüte. Wobei es Papierkörbe gibt, die regelmäßig geleert werden.

Was die Anwohner allerdings mehr stört als herumliegender Müll, ist, dass das Gras auf der Grünfläche oft ziemlich hoch steht oder Unkraut auf dem Weg sprießt. Wie kann es sein, dass das Gebiet an der Straße Auf den Ebenbergen so vernachlässigt wird, wo es doch direkt am Sächsischen Weinwanderweg liegt und viele Gäste zu den Festen bei Wackerbarth auch an Sternwarte und Jacobstein vorbeilaufen? Doch sind Straße und Fußwege nicht selten in einem derart traurigen Zustand, der nur noch peinlich für die Stadt ist, schreibt einer der Anwohner an die SZ.

Und listet eine ganze Reihe von Mängeln auf. Angefangen mit dem Zaun bei der Aussicht an der Sternwarte, direkt hinter der Plastik Sterngucker. Die Stadt habe es wohl aufgegeben, die hölzernen Zaunteile nach ihrer Zerstörung zu erneuern, so die Feststellung. Stattdessen sei ein schrottähnliches Metallgeländer angebracht worden, das wie ein Provisorium aussieht, umschreibt der Kritiker sein Missfallen.

Heike Funke, in der Abteilung Stadtgrün im Rathaus für das Thema zuständig, ärgert sich ebenfalls. Denn viermal war der Holzzaun repariert und immer wieder zerschlagen worden. Das leidige Problem Vandalismus macht der Stadt sehr zu schaffen. Der Platz an der Sternwarte gilt als Treffpunkt für junge Leute. Deshalb soll es nun ein stabiler Zaun richten. Ob er in seiner derzeitigen Form bestehen bleibt, kann Heike Funke noch nicht sagen. Derzeit werde überlegt, die ganze Anlage zu überholen. Kurz nach der Wende sei da mal was im Rahmen der Unterhaltung gemacht worden, mit neuen Bänken, neuen Pflanzen. Insgesamt aber zeige der Standort noch den alten DDR-Stil und soll deshalb hochwertiger gestaltet werden.

OB Bert Wendsche (parteilos) spricht davon, dass jetzt der Schlussstein für die Sanierung der Sternwarte gesetzt werden soll. Vor Jahren schon habe die Stadt ein neues Teleskop gekauft und die Einrichtung mit Kulturraummitteln attraktiver gestaltet, Bauliches verändert. So wurde das Gebäude trockengelegt, das Dach erneuert. Jetzt sollen auch die in die Jahre gekommenen Außenanlagen und der Parkplatz – künftig mit Busstellfläche – neu werden. Außerdem ist geplant, die bisherige ausfallempfindliche Fulldome-Anlage durch eine Profianlage zu ersetzen.

Das alles ist in den Haushaltentwurf eingearbeitet, muss ab November in die Stadtratsgremien und könnte im Frühjahr beschlossen werden so, der OB. Der Fördermittelantrag werde in Kürze eingereicht.

Ob sich damit an einem weiteren von Anwohnern bemängelten Zustand etwas ändert, bleibt abzuwarten. Die Grünanlagen im westlichen Bereich der Sternwarte – erst kürzlich neu angelegt – seien oft völlig verwildert und verunkrautet, heißt es. Heike Funke zufolge schaut die Stadt da regelmäßig nach. Viermal im Jahr sind die Flächen mit der Pflege dran. Ein hoher Standard, anderswo sei das weniger. Wenn es viel regnet und wächst, könne es allerdings auch mal nicht so ordentlich aussehen. Meist kurz vor der Pflege.Anderen Hinweisen will Funke ebenfalls nachgehen. So dem Tipp auf die Hinweistafel mit den Himmelsrichtungen am Jacobstein. Die fehlt seit Jahren, ist dem Anwohner zufolge nach ihrer Zerstörung nicht repariert worden. Funke nennt die Tafel – Teil der Wanderwegekonzeption – als Einzelanfertigung eine teuere Sache, will sich das anschauen. Wie den verunkrauteten Weg zur Sternwarte samt Schnittgerinne. Und die Böschung der südlichen Weinlage, die von den Anliegern nicht gemäht werde, so der Vorwurf aus der Anwohnerschaft. Das sei eine große Fläche, deshalb würde die Stadt die Böschung zur Sternwarte hin mit übernehmen und regelmäßig mähen, so die Grünexpertin. Ähnliches treffe auf die Treppe am Ende der Oberen Bergstraße zu – an der Wendeschleife Waldpark –, die zur Moritzburger Straße führt. Dort, so die Kritik, wachsen kleine Bäume aus den Stufen. Auch da will sich Heike Funke kümmern.

Darauf werden die Anwohner gespannt warten, ebenso auf die Veränderungen , die die Stadt an der Sternwarte vorhat.

