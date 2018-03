Ärger an der Elbgalerie

An diesem Lieferbereich der Elbgalerie hinter dem Kino treffen sich häufig Jugendliche zum Trinken. Zuletzt gab es dort ein Handgemenge, bei dem ein Mitarbeiter des Einkaufszentrums verletzt wurde. © Sebastian Schultz

Riesa. Den Abend des 30. Januar wird Michel Slota wohl nicht so schnell vergessen. Drei Tage habe er im Krankenhaus verbracht, erzählt der 31-Jährige. Ein Schädel-Hirn-Trauma und ein blaues Auge kassierte Slota, der als Haustechniker unter anderem in der Elbgalerie arbeitet. Passiert sei das alles nur, weil er eine Gruppe Jugendlicher vom Liefereingang neben der Elbgalerie verweisen wollte. „Man sieht da häufiger Gruppen, von denen sich einige auffällig verhalten“, erklärt Michel Slota. Manche von ihnen hätten auch Hausverbot.

An jenem Abend Ende Januar eskaliert die Situation, als er die Jugendlichen anspricht. Am Ende kassiert er mehrere Schläge ins Gesicht, erleidet eine blutende Wunde am Kopf. „Es gab nachher noch ziemlichen Tumult in der Elbgalerie“, erzählt er. Einige Mitglieder der Gruppe seien ihm bis in die Elbgalerie gefolgt, hätten ihn und einen Security-Mitarbeiter als Nazi beschimpft.

Die Polizei bestätigt den Vorfall im Großen und Ganzen, spricht aber von einer schwierigen Gemengelage mit vielen beteiligten Zeugen. „Wir stehen noch am Anfang der Ermittlungen“, sagt eine Sprecherin. Fest stehe bisher, dass es an der Laderampe zu einem Streit und anschließend einem Handgemenge gekommen sei, bei dem der 31-Jährige im Gesicht verletzt worden sei. Weshalb die Situation so eskaliert ist, das müssten die Ermittlungen ergeben. So hätten die Jugendlichen angegeben, dass der Center-Mitarbeiter vor den Schlägen eines der beteiligten Mädchen geschubst hätte.

Die Beteiligten sind laut Polizei zwischen 1998 und 2003 geboren. Schon seit längerer Zeit sind die Beladezonen an der Elbgalerie offenbar ein regelmäßiger Treffpunkt für eine Gruppe aus deutschen und ausländischen Jugendlichen und Heranwachsenden. Nach SZ-Informationen wird dort nicht nur getrunken. Augenzeugen berichten etwa davon, dass Mitglieder der Gruppe direkt an Ort und Stelle ihre Notdurft verrichten, obwohl eine öffentliche Toilette nicht weit ist.

Beschwerden von dieser Stelle sind offenbar nicht bekannt. „Es gab vereinzelt Beschwerden zum Bereich vor der Volksbank, aber keine Anzeige“, so Stadtsprecher Uwe Päsler. „Nach einer Verständigung der Stadt mit der Polizei wurde dort kein akuter Handlungsbedarf gesehen.“ Von einem Brennpunkt möchte auch Riesas Revierleiter Hermann Braunger nicht sprechen. Der Vorfall von Ende Januar sei der einzige in dieser Schwere, der ihm bekannt sei. Dennoch macht er seinem Ärger darüber Luft, dass Mitarbeiter der Elbgalerie angegriffen wurden, obwohl sie einfach nur von ihrem Hausrecht Gebrauch machten. Generell sieht der Polizeichef in diesem Punkt aber eher Sozialarbeiter gefragt.

Weder Sozialarbeiter von Sprungbrett noch von Outlaw sind aktuell an der Stelle aktiv. „Das ist nicht die Gegend, in der wir normalerweise arbeiten“, sagt Sprungbrett-Chef Andreas Näther. Bisher sei auch noch niemand an seinen Verein herangetreten. „Aber wenn das so ist, dann sind wir gern bereit, uns mal mit der Polizei hinzusetzen.“ Ähnliche Konfliktlösungen habe man ja schon in Weida angestrebt.

Selbst Michel Slota zeigt eine Spur Verständnis. „Es gibt ja auch keine Jugendclubs mehr in Riesa.“ Er hofft nun darauf, dass die Ermittlungen der Polizei auch zu einer Anklage führen.

