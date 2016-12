Ärger am neuen Busplatz Wenige Wochen nach der Einweihung gab es schon die ersten Vandalismusschäden. Einige Verursacher sind bekannt.

Erst im Oktober wurde der Busplatz in Gaußig eingeweiht. Bis jetzt gab es schon mehrere Vandalismusschäden. © Uwe Soeder

Der neue Busplatz in Gaußig ist erst im Oktober eingeweiht worden, und schon hatte die Gemeinde dort die ersten Schäden zu verzeichnen. „Es gibt leider wenig Achtung vor dem Geschaffenen“, bedauert Bürgermeister Alexander Fischer (CDU), der im Gemeinderat über die Vorfälle informierte. So wurden Haltestellenschilder abgeschraubt und die Aufkleber von den Wartehäuschen entfernt, die Vögel davon abhalten sollen, gegen die Scheiben zu fliegen. Auch eine Scheibe ging zu Bruch. Einige der Verursacher habe man ausfindig machen können, so Fischer. Es soll sich um Schüler handeln, die auf dem Busplatz von einer Linie in die andere umsteigen und während der Wartezeit wohl auf dumme Gedanken gekommen sind. Sie werden die von ihnen verursachten Schäden wieder in Ordnung bringen, betonte Fischer.

Noch mehr Ärger gab’s am vorigen Wochenende. Da verschwanden Verkehrsschilder, die im Zusammenhang mit dem Gaußiger Weihnachtsmarkt aufgestellt worden waren. „Es kostet uns viel Geld, diese wieder zu beschaffen“, sagt Alexander Fischer. In diesem Fall sei Anzeige erstattet worden. (SZ/MSM)

