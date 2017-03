Ärger am Glasinvest-Standort Offenbar will ein Investor größer bauen, als die Stadt es zulässt. Außerdem droht eine neue Bundesbestimmung.

So soll es aussehen an der Meißner Straße in Radebeul: unten Läden, obendrüber Wohnungen für Senioren. Die Zufahrt an der Ecke zur Hauptstraße. © Visualisierung: Schubert Horst Architekten So soll es aussehen an der Meißner Straße in Radebeul: unten Läden, obendrüber Wohnungen für Senioren. Die Zufahrt an der Ecke zur Hauptstraße.

Die Darstellung täuscht – die Abstände sind zu klein, sagen die Stadträte im Bauausschuss.

Still ruht der Schuttberg auf dem ehemaligen Glasinvestgelände an der Meißner Straße in Radebeul-Ost. Alles wartet auf den Baubeginn auf aktuell Radebeuls größter Baustelle. Doch hinter den Kulissen muss es mächtig brodeln. Am Dienstagabend gab es gar eine dreistündige Sondersitzung des Stadtentwicklungsausschusses. Alleiniges Thema: das 15 000 Quadratmeter große Bauareal zwischen Meißner Straße, Hauptstraße und Freiligrathstraße.

Vorn an der Meißner Straße will im Wesentlichen die Firma Hentschke Bau GmbH bauen. Wohnungen für Senioren mit Pflegemöglichkeiten sollen dort entstehen. Dahinter plant die Sächsische Wohnimmobilien GmbH sechs Häuser mit insgesamt 66 Wohnungen. Zwei der Häuser sollen ebenfalls mit Seniorenwohnungen der Volkssolidarität vermietet werden. Die anderen 40 stehen als Eigentumswohnungen zum Verkauf. Auf der Ostseite will die Wohnungsgenossenschaft Lößnitz mit ihrer dafür gegründeten Baugesellschaft Gebäude mit 33 Wohnungen errichten.

Mit den Plänen und der Wohnungsgenossenschaft – Architekt Frank Mehnert, Radebeul – haben die Stadträte offenbar keine Probleme. Anders bei denen der Sächsischen Wohnimmobilien GmbH. Hierzu ist festgelegt worden, dass zwischen den Gebäuden ein Abstand von zehn Metern sein soll. Der Investor und Firmeninhaber Peter Heil hat allerdings so entwerfen lassen, dass zwar von Hauswand zu Hauswand dieser Abstand stimmt, aber davor noch die Balkone gehängt sind. Die Stadträte wollen den Abstand von Balkon zu Balkon mit zehn Metern.

Ein noch größeres Problem könnte eine neue Bundesverordnung sein. Die schreibt vor, dass zum Beispiel bei Seniorenwohnanlagen im Umkreis von 300 Metern auf den Straßen Tempo 30 angeordnet werden soll. Allerdings gibt es den Zusatz, wenn die Zugänge der Wohnanlage zur jeweiligen Straße gerichtet sind.

Das würde für die Stadt bedeuten, auf diesem Abschnitt der Meißner Straße Tempo 30 anzuordnen. Was nicht nur das Tempo und damit den gewollten Durchfluss auf der wichtigsten Kreisstraße der Stadt verringern würde, sondern auch Einfluss auf Fördermöglichkeiten für den Ausbau der Straße haben könnte. Eine theoretische Lösung wäre der Bauplatztausch zwischen den Seniorenwohnungen an der Meißner Straße und den Wohnhäusern dahinter. Was eine riesige Umplanung bedeuten und wahrscheinlich auch weniger Verkaufserlös für die Eigentumswohnungen von Heil bedeuten würde.

Ein drittes Problem tut sich auf, weil es mittlerweile Forderungen der Stadträte geben soll, die Tiefgaragenzufahrt durchs Wohngebiet in die Freiligrathstraße zu legen, statt wie bisher geplant an der Meißner Straße, Ecke Hauptstraße.

Nach der nichtöffentlichen Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses wurde bisher lediglich mit den Investoren telefoniert und ihnen der Wille der Räte mitgeteilt. Heil sagt dazu: „Wir werden uns beratschlagen.“ Möglicherweise müssten Balkone und Häuser kleiner gebaut werden. Als absolut ungeeignet sieht er jedoch eine Tiefgaragenausfahrt in Richtung Freiligrathstraße. Das zerstöre das Wohngebiet, wo Ruhe herrschen sollte.

Volker Böhme, Projektleiter bei Hentschke Bau, sagt zum Problem Tempo 30 bei Seniorenwohnungen: „Die Hauptzugänge sind nicht zur Meißner Straße.“ Dort befinden sich lediglich Lieferzugänge. Er denke, dass damit das Problem zu klären sei.

Baubürgermeister Jörg Müller (parteilos) will sich zu den Problemen nicht äußern. Er hat einen Fahrplan für das Glasinvest-Projekt: Nach dem Bebauungsplanverfahren folgt das Auslegen des Planes. Hierzu bedarf es einer Vorlage der Investoren, die vom Bauausschuss in öffentlicher Sitzung beschlossen werden kann. Doch das steht noch aus und scheint schwierig – erst recht nach der Sondersitzung.

