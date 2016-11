Ärger am Bankautomaten Bei der Sparkassenfiliale in der Alleestraße gab es ein Problem mit der Technik – ausgerechnet zum Monatsersten.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Immer Ärger mit dem Bankautomaten: Mit diesem Problem hat sich eine Leserin an die SZ-Redaktion gewendet. So habe am Dienstag der Geldautomat in der Sparkassenfiliale an der Alleestraße nicht funktioniert. Und das ausgerechnet am ersten Tag des Monats, wenn viele Rentner oder Hartz-IV-Empfänger zum Abheben gingen. Vor allem aber gebe es regelmäßig Technik-Probleme, seit die Sparkasse an diesen Standort umgezogen sei.

Jan Weser von der zuständigen Sparkasse Meißen widerspricht: Am 29. Oktober sei lediglich der Münzeinzahlungsautomat in dieser Geschäftsstelle außer Betrieb gegangen – weil jemand „ungeeignete Gegenstände“ eingeworfen habe. Das Problem sei mittlerweile behoben. „Der weiter vorhandene Geldautomat mit Ein- und Auszahlfunktion von Geldscheinen war in diesem Zeitraum zu 100 Prozent funktionsfähig“, sagt der Mitarbeiter. Er könne auch den Eindruck der Bürger zur Zuverlässigkeit der Automaten nicht bestätigen. „Im Monat Oktober waren alle Automaten der Geschäftsstelle zu über 99,5 Prozent verfügbar. Bis zur Fehlbedienung auch das angesprochene Gerät.“ (SZ)

zur Startseite