Ära in Zittau geht zu Ende Knapp 170 Jahre nach der Einweihung des Bahnhofs werden die letzten, ständig vor Ort beschäftigten Bahner abgezogen.

Die Deutsche Bahn wird ab November keine Mitarbeiter mehr beschäftigen, die ständig vor Ort sind. „Bis zur Vollsperrung am 13. August sind auf den fünf Stellwerken des Bahnhofs Zittau im Drei-Schicht-Betrieb insgesamt 24 Mitarbeiter beschäftigt“, teilte die Deutsche-Bahn-Pressestelle in Leipzig auf SZ-Anfrage mit. „Während der Vollsperrung ist noch ein Stellwerk besetzt. Nach der Baumaßnahme arbeitet auf dem Bahnhof Zittau kein Personal, das bisher die Weichen und Signale bedient hat.“ Dieses wird künftig aus der regionalen Bedienzentrale in Bischofswerda gestellt. Ab November werden auf dem Bahnhof nur noch Mitarbeiter der Instandhaltung, des Bahnhofsmanagements und der Konzernsicherheit unterwegs sein, die nicht mehr regelmäßig vor Ort sind. „Die durch die Stellwerksmodernisierung frei werdenden Mitarbeiter wechseln auf andere Stellwerke“, teilte die Bahn-Pressestelle weiter mit. (SZ/tm)

