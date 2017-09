Äpfel werden jetzt durchleuchtet Dank einer neuen Sortieranlage werden Schäden im Fruchtfleisch direkt erkannt. Aber diese Saison laufen weniger Äpfel übers Band

zurück Bild 1 von 3 weiter Gerlinde Voigtländer (links) und Monika Rennert haben die Äpfel fest im Blick: Mit der Hand sortieren sie faulige Früchte aus und entfernen Blätter sowie kleinere Zweige. © André Braun Gerlinde Voigtländer (links) und Monika Rennert haben die Äpfel fest im Blick: Mit der Hand sortieren sie faulige Früchte aus und entfernen Blätter sowie kleinere Zweige.

Das Herzstück der neuen Apfelsortieranlage der Obstland Dürrweitzschen AG ist eine Infrarot-Kamera. Die Früchte werden nicht mehr nur fotografiert, sondern zusätzlich durchleuchtet. Auf dem Bildschirm kann Volker Uhlemann nachverfolgen, ob das eingestellte Programm passt.

Die neue Sortieranlage verfügt insgesamt über 41 mit Wasser gefüllte Bahnen. So können Früchte derselben Sorte, Größe und Färbung selektiert und der Verpackungsanlage zugeführt werden.

Beim Apfel kommt es nicht nur auf die äußeren Werte an, sondern auch auf die inneren. Braune Flecken im Fruchtfleisch mag niemand gern. Bislang wusste der Verbraucher aber erst beim Reinbeißen, ob die süße Frucht schlechte Stellen hat. Doch dank neuer Technologien können solche Früchte nun bereits kurz nach der Ernte aussortiert werden und gelangen so im Idealfall gar nicht erst in den Handel, sondern werden zu Saft verarbeitet.

Solch eine moderne Sortieranlage ist seit wenigen Tagen bei der Obstland Dürrweitzschen AG in Betrieb. Deren Herzstück ist eine Infrarot-Kamera, die die Früchte durchleuchtet. „Sie bewertet die innere Reife des Apfels, stellt neben äußeren Schalendefekten eventuelle Bräunungen oder andere Defekte im Fruchtfleisch fest“, erläutert Obstland-Vorstand Jan Kalbitz.

Die neue Anlage hat sechs Bahnen, 41 Sortierausgänge und eine Sortierleistung von 18 bis 20 Tonnen pro Stunde. „Bei einer für dieses Jahr prognostizierten Erntemenge für Tafeläpfel in Höhe von 15 000 bis 16 000 Tonnen bedeutet dies, dass mehr als 100 Millionen Äpfel von dieser Anlage fotografiert, kategorisiert und sortiert werden“, so Jan Kalbitz am Freitag.

Viele Arbeitsschritte laufen voll automatisiert. Doch ohne Menschen geht es trotzdem nicht. Gerlinde Voigtländer und Monika Rennert stehen links und rechts vom Band und haben die Früchte genau im Blick. „Wir entfernen Blätter und sortieren, falls welche dabei sind, faulige Äpfel direkt von Hand aus“, sagt Rennert. Einige Meter weiter schauen Volker Uhlemann und Jens Klotzsch auf große Computer-Bildschirme. „Hier sind die einzelnen Äpfel zu sehen, die gerade durch die Infrarot-Kamera laufen. Wir können für jede Sorte verschiedene Programme einstellen: Die Äpfel werden nach Größe und Farbe sortiert und werden so vollautomatisch in die verschiedenen Bahnen gelenkt“, erläutert Uhlemann. Die neue Sortieranlage biete viel mehr technische Möglichkeiten. „Wir haben Schulungen von den Mitarbeitern der französischen Herstellerfirma bekommen. Die Kollegen sind auch immer mal noch hier vor Ort“, sagt er. Die Sortieranlage läuft von Montag bis Freitag von 6.30 bis 15.30 Uhr. „Im vergangenen Jahr haben wir auch sonnabends gearbeitet. Das lag zum einen daran, dass die Erntemengen größer waren und zum anderen daran, dass die alte Maschine langsamer war. Sie schaffte nur zehn Tonnen pro Stunde“, sagt Kay Drieselmann, Geschäftsführer der Sachsenobst Vermarktungsgesellschaft mbH.

2,4 Millionen Euro investiert

Rund 2,4 Millionen Euro hat sich das Unternehmen den Einbau kosten lassen. „Etwa 480 000 Euro davon sind staatliche Fördermittel“, so Jan Kalbitz. Am 10. Juni begann der Abbau der alten Sortieranlage, die 16 Jahre ihren Dienst getan hatte. Nur zwei Tage später startete die Mildensteiner Baugilde mit den Betonabrissarbeiten und den notwendigen Tiefbauarbeiten im Bodenbereich. „Es waren um die 15 Mitarbeiter im Einsatz. Die Zeit war knapp, deshalb haben wir abends länger und auch an den Sonnabenden gearbeitet“, so deren Geschäftsführer Dirk Morgenstern. Am 20. Juli begannen der eigentliche Aufbau der Anlage sowie die Anpassung an alle weiteren begleitenden Vorrichtungen wie Elektro, Wasser, Videotechnik und Datennetz.

Es werden wieder mehr Äpfel gegessen in Deutschland. Auch deshalb sei die Anschaffung notwendig gewesen. Doch in diesem Jahr ist es um die Ernteerträge schlecht bestellt. Europaweit steht eine der kleinsten Obsternten seit 1991 ins Haus. Frost, wechselhafte, regenreiche und kühle Witterung sowie Unwetter mit Hagel haben zunächst die Blüten und dann die Früchte geschädigt. „Für Deutschland liegt der Ernteausfall im Schnitt bei 50 Prozent. Bei uns im Obstland ist er geringer. Wir gehen von 30 Prozent aus“, so Vorstand Mathias Möbius. Das hat die Erzeugerpreise in die Höhe getrieben. „Je nach Sorte liegen sie zwischen 50 und 80 Prozent höher als im vergangenen Jahr. Deshalb profitieren wir in gewisser Weise von den Ausfällen in den anderen Regionen.“ Er geht davon aus, dass ein ähnlicher Umsatz wie im vergangenen Jahr erzielt werden kann. Mit 66,5 Millionen Euro wurde erlösseitig neuerlich ein Rekordumsatz erzielt. Gegenüber 2015 bedeutete dies ein Plus in Höhe von rund drei Millionen Euro. Inwieweit der Einzelhandel den Preisanstieg an die Kunden weitergibt, darauf habe die Obstland AG keinen Einfluss.

