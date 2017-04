Äpfel und Lauch auf einen Klick

Was haben Verbraucher aus der Region davon?

Die Seite richtet sich ausdrücklich nicht nur an Touristen, sondern auch an sächsische Verbraucher. Diese sollen das heimische Angebot kennenlernen und natürlich nutzen. Über die Suchmaske können sich die Verbraucher die Anbieter auch in einer Karte anzeigen lassen. So sehen sie auf einen Blick, welche Erzeuger sich in ihrer Nähe befinden. Zu finden sind auf dem Portal auch Termine für Veranstaltungen, etwa Märkte oder Feste. Außerdem können sich Regionalinitiativen präsentieren und miteinander vernetzen. So etwa ist der Verein Landschaft Zukunft aus Pirna mit dabei. Seit acht Jahren unterstützt er regionale Erzeuger und unterstützt sie bei der Vermarkung vor Ort.