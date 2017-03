Äpfel und Lauch auf einen Klick Ein neues Online-Portal will sächsische Lebensmittel fördern. Kaum ein Kreis nutzt das so intensiv wie Meißen.

Auf Meißens Grünmarkt können die Kunden sich ihre Lebensmittel direkt aussuchen. Wem dazu die Gelegenheit fehlt, der wird auch im Internet fündig. © Claudia Hübschmann

Nur das Erzgebirge ist fleißiger, zumindest, wenn man einen Blick auf eine neue Webseite des Freistaats Sachsen wirft: 22 Anbieter aus dem Landkreis, vom Fleischer bis zum Imker, haben sich mittlerweile auf Regionales.Sachsen.de eingetragen. Im Kreis Meißen waren es bis zum Redaktionsschluss 20. Täglich kommen Neue hinzu. Erst am 13. März stellte Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU) das neue Online-Portal in Dresden vor. Die SZ beantwortet die wichtigsten Fragen dazu.

Worum geht es bei der neuen Webseite?

Das Verbraucherportal soll die regionale Vermarktung von Lebensmitteln stärken. Daher listet es unter anderem Erzeuger, Direktvermarkter, kleine und Kleinst-Unternehmen aus Sachsen auf, die in irgendeiner Weise mit Lebensmitteln zu tun haben. Diese können sich auf der Seite kostenlos mit Texten, Fotos und Verlinkungen zur eigenen Webseite vorstellen. Der Besucher des Portals kann dann zum Beispiel nach Produkten aus einem bestimmten Landkreis, nach einer Produktkategorie oder speziell nach Waren mit Bio-Zertifizierung suchen – oder alles kombinieren. „Der Freistaat Sachsen möchte sich mit der Darstellung regionaltypischer Spezialitäten von der kulinarischen Seite präsentieren“, heißt es auf dem Portal.

Was haben Verbraucher aus der Region davon?

Die Seite richtet sich ausdrücklich nicht nur an Touristen, sondern auch an sächsische Verbraucher. Diese sollen das heimische Angebot kennenlernen und natürlich auch nutzen. Regionale Lebensmittel werden seit ein paar Jahren vermehrt nachgefragt, Supermärkte wie Rewe bewerben diese inzwischen sogar mit eigenen Logos. Nicht immer ist jedoch ersichtlich, woher die Lebensmittel wirklich kommen. Das ist bei Regionales.Sachsen.de anders. Einheimische finden auf dem Portal auch die Termine für Veranstaltungen der Stadt Großenhain, wie das Frühlingserwachen in Zabeltitz, oder für den Meißner Grünmarkt. „Die zahlreichen auf dem Markt vertretenen Händler verkaufen zum Großteil Produkte aus der Region, sodass eine Präsentation auf dem Portal Regionales.Sachsen.de selbstverständlich ist“, sagt der Meißner Stadtmarketing-Chef Christian Friedel. Er hofft, dass sich noch mehr Unternehmen auf der Seite präsentieren werden, weiß aber: „Wie jede Neuerung braucht auch das Portal eine gewisse Anlaufzeit.“

Welche Anbieter sind auf der Seite aufgeführt?

Bisher registriert haben sich große Namen wie das Weingut Hoflößnitz, das Hotel Villa Sorgenfrei oder das Restaurant der Porzellan-Manufaktur Meissen, aber auch kleinere Anbieter und Produzenten wie Frisch-Fleisch Forberge aus Strehla, die Imkerei Schenker aus Großenhain oder Pestorado aus Weinböhla. Der Nutzer kann sich die Anbieter auch in einer Karte anzeigen lassen und sieht so auf einem Blick, was sich in seiner Nähe befindet.

Was nennt die Webseite als Spezialität aus dem Landkreis?

Neben Spezialitäten, die im ganzen Freistaat zu finden sind – darunter Quarkkeulchen, Flecke, Bäbe oder Plinsen – beschreibt das Portal auch Besonderheiten aus dem Landkreis Meißen. Dazu gehören die zerbrechliche Meißner Fummel, die, so erfährt man, auch heute noch zum Beispiel zu Hochzeiten geschenkt wird, Fasane aus Moritzburg sowie Fleisch vom Meißner Schwein.

Wie kann ich selbst auf der Seite gelistet werden?

Wer regionale Lebensmittel anbietet, kann sich auf der Seite kostenlos registrieren, außerdem können „Regionalinitiativen“ wie Stadtverwaltungen eine eigene Seite erhalten. Unter dem Punkt „Mitmachen/Login“ auf der Seite wird der Anmeldungsprozess detailliert beschrieben.

