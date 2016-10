Äpfel bis zum Horizont

© Joachim Rehle

Gablenz. Dieter Krahl aus Gablenz kauft seit 25 Jahren Äpfel, Birnen und Quitten auf. Manchmal werden die Obststiegen so voll, dass Krahl die Äpfel zum Transport mit dem Rechen verteilen muss. Jeden Freitag, von 15 Uhr bis 18 Uhr, und sonnabends, von 9 Uhr bis 11 Uhr, steht der Rentner mit der Waage auf dem Dorfplatz in der Saigonza und bedient seine Kundschaft.

Einige Hobbygärtner bringen ihr Obst sogar aus Spremberg und Forst. Am Wochenende kommen bis zu fünf Tonnen der saftigen Vitaminspender zusammen. Abnehmer ist die Kelterei in Rothenburg, die das Obst zu Saft verarbeitet. Bis Mitte November kann das Obst noch bei Dieter Krahl in der Saigonza abgegeben werden.

