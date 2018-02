Änderungen im Busverkehr ab Montag Einige Fahrten beginnen einige Minuten früher, damit Anschlusszüge noch erreicht werden können.

Blick auf den Busbahnhof in Meißen. © Archiv/Claudia Hübschmann

Meißen. Mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres wird es im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) Fahrplananpassungen geben. Im Bereich der Verkehrsgesellschaft Meißen verkehrt die Linie 400 um 11.20 Uhr ab Boxdorf zwischen Reichenberg und Dippelsdorf fünf Minuten später. Die Fahrt der Linie 403 um 13 Uhr ab Weinböhla verkehrt zwei Minuten später und wartet noch den Anschluss der Linie 421 aus Meißen ab. Die Schulfahrten der Linie 311 beginnen und enden in Weistropp, Siedlung.

Auf den Linien 417 und 420 entfällt die Haltestelle am Abzweig Rasslitz und auf der Linie 437 die Haltestelle Gohlis. Zusätzlich halten die Fahrten der Linie 420 um 13.36 Uhr und 14.46 Uhr ab Grundschule Nossen am Sportplatz in Leuben.

Auf den Linien 455, 456, 457 und 461 verkehren ausgewählte Fahrten um einige Minuten früher, um die Züge in Großenhain zu erreichen. Ebenso verkehren auf der Linie 457 einige Fahrten früher ab Großenhain und später ab Radeburg, um die dortigen Anschlüsse der Linie 328 sicherzustellen. Die Großenhainer Stadtbuslinie A fährt am Wochenende grundsätzlich im Zwei-Stunden-Takt, endet am Cottbuser Bahnhof und hat dort Anschluss zur Bahn. Weitere Informationen gibt es in den VGM-Kundenzentren in Meißen, Riesa und Großenhain sowie unter der Telefonnummer 03521 732716. In den Kundenzentren kann auch das Jahresfahrplanheft 2018 erworben werden. Die Fahrplanänderungen sind auch im Internet unter www.vg-meissen de abrufbar. (SZ)

