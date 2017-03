Änderungen im Busverkehr Wegen der Vollsperrung der Staatsstraße S 189 verkehren zwei Buslinien in den nächsten Wochen abweichend vom ursprünglichen Fahrplan.

Die Haltestelle Abzweig Röthenbach in Hartmannsdorf wird in den kommenden Tagen nicht mehr von der Buslinie 365 bedient. © Egbert Kamprath

Wegen der Vollsperrung der Staatsstraße S 189 in Kleinbobritzsch kommt es ab Montag, dem 6. März, bis auf Widerruf zu Änderungen im Busverkehr, so der Regionalverkehr Dresden (RVD). Die Fahrten der Linie 365 verkehren von Schmiedeberg aus bis Hartmannsdorf Abzweig Röthenbach und zum Wendeplatz an der alten Schule – zurück über Reichenau nach Frauenstein. Die Linie 379 verkehrt über Hartmannsdorf und Reichenau nach Frauenstein. Die Haltestellen Abzweig Röthenbach, Unterdorf, Bobritzschtal und Kleinbobritzsch werden von der 365 nicht bedient. Die Ersatzhaltestelle Abzweig Röthenbach befindet sich an der Röthenbacher Straße. Die 379 kann die Haltestellen nur zum Teil bedienen. (SZ)

