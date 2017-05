Änderungen für Busse Aufgrund von Baumaßnahmen auf der Schillerstraße in Radeberg fahren die Busse anders.

Auf der Schillerstraße in Radeberg wird gebaut. © dpa

Von Montag bis Mittwoch wird wegen Arbeiten an einer Wasserleitung die Schillerstraße in Radeberg voll gesperrt. Das betrifft auch die Bus-Linien 302, 307 und 309. Denn für die Busse geht zwischen Heidestraße und Pillnitzer Straße nichts mehr, weshalb die RVD-Linien in beiden Richtungen über die Pillnitzer Straße umgeleitet werden. Die Haltestelle „Richard-Wagner-Straße“ kann nur von der Linie 302 bedient werden. Die Haltestelle „Goethestraße“ kann nicht bedient werden. Auf der Pillnitzer Straße werden Ersatzhaltestellen eingerichtet, teilt der RVD mit. (szo)

