Änderungen an neuem Stadtquartier Die Volkssolidarität hat die neusten Planungen präsentiert. Mit diesen wird auf Wünsche der künftigen Nutzer reagiert. Doch es gibt ein neues Problem.

Die Visualisierung und der Plan zeigen noch die ursprüngliche Anordnung der Gebäude. Jetzt sollen das südliche und das nördliche blaue Haus ein Stück in Richtung Westen verschoben werden. © Visualisierung: Hentschke Bau GmbH Die Visualisierung und der Plan zeigen noch die ursprüngliche Anordnung der Gebäude. Jetzt sollen das südliche und das nördliche blaue Haus ein Stück in Richtung Westen verschoben werden.



Radeburg. Anfang Dezember hatten der Investor, die Hentschke Bau GmbH aus Bautzen, und die Volkssolidarität erstmals ihre Pläne öffentlich im Radeburger Kulturbahnhof vorgestellt. Auf dem Gelände des einstigen Ritterguts Am Hofwall soll ein komplett neues Stadtquartier entstehen. Mit einem großen Pflegeheim, betreutem Wohnen und Mietwohnungen für junge Familien. Auch eine Begegnungsstätte soll es geben, die nicht nur den dortigen Bewohnern offen stehen soll.

Zum zweiten Vorstellungstermin am Mittwochabend war das Interesse deutlich größer als bei der ersten Präsentation. Um die 90 Besucher seien zu der Veranstaltung gekommen, sagt Frank Stritzke, der Geschäftsführer der Volkssolidarität Elbtalkreis-Meißen e.V. Seit Dezember hat es einige Änderungen an dem Projekt gegeben, die allerdings nichts an dem grundsätzlichen Vorhaben verändern. „Unser Anliegen ist es, die künftigen Nutzer, also die Bewohner, so weit wie möglich mit einzubeziehen“, sagt Frank Stritzke. Daher sei noch einiges im Fluss.

So sollen zwei Häuser, in denen künftig Wohnungen für betreutes Wohnen angeboten werden, noch etwas in Richtung Westen verschoben werden. „Für die Bewohner des Hauses im südlichen Bereich neben den Parkplätzen bedeutet das, dass sie eine freiere Sicht bekommen, wenn sie auf das Nachbargrundstück schauen“, erklärt Frank Stritzke. Das zweite Haus ist das Nördliche des ursprünglich U-förmigen Gebäudekomplexes in der Mitte der Wohnanlage. Es soll durch die Verschiebung von den beiden anderen abgetrennt werden. „Durch diese Trennung stoßen die Balkone nicht mehr aneinander, was auch im Interesse der künftigen Bewohner ist.“

Neu ist auch, dass in dem südlichen Haus, das verschoben wird, im Erdgeschoss eine Arztpraxis eingerichtet werden soll. „So gehen uns allerdings drei der insgesamt fünf geplanten Drei-Raum-Wohnungen verloren“, so der VS-Geschäftsführer. Da aber gerade nach diesen die Nachfrage größer ist als erwartet, soll Ersatz geschaffen werden. „Wir wollen dafür drei Wohnungen in den östlichen Häusern anmieten, die für Familien gedacht sind.“ Dort soll zudem möglicherweise auch noch eine weitere Arztpraxis einziehen.

Allerdings geht das zu Lasten der ursprünglich geplanten 32 Wohnungen für junge Familien. Diese sollen 90 bis 108 Quadratmeter haben, der genaue Mietpreis sei aber noch nicht fertig kalkuliert, hatte der Vertreter des Investors im Dezember erklärt. Sie sollen am oberen Ende der ortsüblichen Miete liegen. Also ab 7,50 Euro.

Im größten Gebäude des Areals soll ein Pflegeheim mit 93 Plätzen untergebracht werden. Als Betreiber wird die Euro Plus Senioren-Betreuung GmbH aus Chemnitz fungieren. Sie ist ein Tochterunternehmen der Chemnitzer Volkssolidarität. Für das geplante Heim in der Zille-Stadt werden 70 bis 75 Mitarbeiter benötigt. Die Nachfrage nach Heimplätzen ist groß, weiß Frank Stritzke. Trotzdem könnte das Heim nach den neusten Informationen wackeln. Denn offenbar scheint es doch weitaus schwieriger als ursprünglich angenommen zu sein, das Personal zu finden. In Einrichtungen des Unternehmens von Radebeul bis Bayern arbeiten nach Auskunft von Geschäftsführer Andreas Lasseck derzeit etwa 1 100 Mitarbeiter aus rund 30 Ländern.

