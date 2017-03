Änderung der Abwassersatzung Die spezielle Gebühr hatte im Gemeindegebiet für Aufregung gesorgt. Schönteichen geht jetzt darauf ein.

Diskussion ums Abwasser in Schönteichen. © dpa

Die Gemeinde Schönteichen ist dabei, die Widersprüche gegen die erstmals erhobene Kleineinleiterabgabe zu beantworten. Die Anfragen in den ersten Ortsteilen wurden abgearbeitet, die nächsten sollen folgen. 70 bis 80 Schönteichener Haushalte hatten im vergangenen Sommer Widerspruch gegen den Bescheid eingelegt. Die Kleineinleiterabgabe ist eine spezielle Gebühr, die alle Bürger in Sachsen zahlen müssen, die 2010 und in den Folgejahren noch keine vollbiologische Kläranlage nutzen. Der Freistaat wollte damit bisher Druck auf die Bürger ausüben, sich so schnell wie möglich eine neue Anlage bauen zu lassen. Sachsen schrieb die Bürger aber nicht direkt an, sondern verlangte das Geld von der Gemeinde, die sich die Kosten von den Bürgern zurückholen sollte. Schönteichen schickte die Bescheide im vergangenen Jahr raus und bekam einige Widersprüche. Bürgermeister Maik Weise (CDU) reichte diese aber nicht ans Landratsamt weiter, sondern wollte erst aufklären. Die Briefe wurden nun verschickt.

Die Gemeinde hat nun zudem die Satzung zur Erhebung dieser Kleineinleitergebühr geändert. Die Schadeinheit, die zur Berechnung der Abgabe notwendig ist, wurde um 79 Cent auf 35,79 Euro erhöht. Die neue Einheit gilt für die Bescheide, die die Gemeinde jetzt vom Freistaat erhält. Schönteichen hatte die Summe bei der Umstellung auf Euro großzügig gerundet und musste deshalb etwas mehr an den Freistaat zahlen, als die Gemeinde von den Bürgern zurückbekam. (SZ/pre)

