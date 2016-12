Ämter begutachten Baupläne am Bach

Am Gartenweg in Grumbach soll ein Einfamilienhaus gebaut werden. Eine entsprechende Voranfrage beschäftigt derzeit die Behörden. Denn das Gebäude soll auf einem Grundstück direkt neben dem Wiesenbach entstehen. Dieser war in den vergangenen Jahren mehrmals bei Hochwassern über die Ufer getreten. Die Bauherren planen daher, das Gebäude ohne Keller anzulegen und auf Stelzen zu setzen.

Im Ortschaftsrat erteilte man dem Vorhaben wegen der Hochwassergefahr eine Absage. Der Technische Ausschuss der Stadt Wilsdruff stimmte aber letztendlich zu. Man geht in der Stadtverwaltung jedoch davon aus, dass die Untere Wasserbehörde die Hochwassergefahr, nochmals genau überprüfen wird. Der Wiesenbach kommt aus Richtung Kesselsdorf und mündet in die Wilde Sau. Bei Schneeschmelze oder Unwettern schwillt er stark an. Führt dann auch der Saubach viel Wasser, kann der Wiesenbach nicht richtig abfließen, es entsteht ein Rückstau. (hey)

